LA NUOVA FRANCIA DEI GALLETTI COCCODE’ – IL DISCORSO DEL NEO-PRIMO MINISTRO GABRIEL ATTAL DAVANTI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI PARIGI: “ESSERE FRANCESI OGGI VUOL DIRE ANCHE POTER ESSERE PREMIER RIVENDICANDO LA PROPRIA OMOSESSUALITÀ” – IL DELFINO DI MACRON, CHE E' STATO A LUNGO CON L'ATTUALE MINISTRO DEGLI ESTERI SEJOURNE', HA RICORDATO “UN PAESE CHE APPENA DIECI ANNI FA SI LACERAVA PER LA LEGGE CHE LEGALIZZAVA IL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO". MA PER ATTAL ARRIVANO I PROBLEMI CON LA PROTESTA DEI TRATTORI - VIDEO

Anais Ginori per repubblica.it - Estratti

GABRIEL ATTAL

È il giorno di Gabriel Attal e del suo discorso programmatico davanti ai deputati dell'Assemblée National. Il più giovane premier della République, che compirà 35 anni a marzo, ha affrontato tutti i temi caldi del momento, dalla protesta degli agricoltori al debito pubblico, ma ha anche fatto un inciso più privato, facendo riferimento al suo orientamento sessuale.

"Essere francesi nel 2024, significa poter diventare primo ministro rivendicando apertamente la propria omosessualità'' ha dichiarato Attal. Il premier ha ricordato “un Paese che appena dieci anni fa si lacerava per il Mariage Pour Tous'', ovvero la legge che legalizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso, contro cui avevano manifestato migliaia di militanti della destra cattolica più tradizionalista. "In tutto questo - ha aggiunto - vedo la prova che le mentalità evolvono".

gabriel attal tra gli agricoltori in protesta

Da quando è stato scelto da Emmanuel Macron, l'11 gennaio, il giovane premier è stato preso come simbolo da una parte della comunità Lgbtq, anche se alcuni attivisti sottolineavano che Attal doveva impegnarsi per far avanzare nuovi diritti, in particolare sull'accesso all'aborto per le persone transgender e sulla maternità surrogata per le coppie di uomini. Il capo del governo non si è sbilanciato su riforme in questo senso ma si è limitato a evidenziare la modernità della sua nomina. Attal è stato a lungo in coppia con Stéphane Sejourné, capo del partito della maggioranza Renaissance e ora ministro degli Esteri. I due avevano siglato un Pacs - l’unione civile - sciolto due anni fa.

emmanuel macron gabriel attal

Popolare nei sondaggi - addirittura con una ventina di punti di più del capo di Stato - Attal è già precipitato nella sua prima crisi, con la rivolta degli agricoltori che da lunedì bloccano le autostrade intorno a Parigi.

MACRON E ATTAL gabriel attal 6 ATTAL SÉJOURNÉ gabriel attal GABRIEL ATTAL

