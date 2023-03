LA NUOVA METAMORFOSI DEL CAMALE-CONTE - PEPPINIELLO È IN PIENO FURORE DA TRANSIZIONE ECOLOGICA, E PER CONVINCERE I VERDI EUROPEI AD ACCOGLIERE IL MOVIMENTO 5 STELLE NEL LORO GRUPPO AL PARLAMENTO EUROPEO, SCONFESSA GRILLO: “IL SUO BLOG NON È IL BLOG DEL MOVIMENTO, NON C’ENTRIAMO NULLA” – BEPPE-MAO LODA ELLY SCHLEIN E IMBRODA IL FU AVVOCATO DEL POPOLO, MA NON STRAPPERÀ: HA 300MILA BUONI MOTIVI PER FARLO (AD APRILE SCADE LA SUA “CONSULENZA” CON IL PARTITO DI “GIUSEPPI”)

1 - CONTE ORA SCONFESSA GRILLO

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per “la Stampa”

[…] Giuseppe Conte è tornato al Parlamento europeo per portare avanti la sua operazione di persuasione nei confronti dei Verdi, per convincerli ad ospitare sotto il loro tetto il Movimento Cinque Stelle. Già in questa legislatura, ma soprattutto in vista della prossima.

Non è la prima volta che l'Avvocato del popolo finisce sulla graticola degli ecologisti.

Questa volta, però, si è trattato di un vero e proprio interrogatorio durato quattro ore, al termine del quale non è arrivato alcun verdetto.

[…] Gli eurodeputati dei Verdi si sono alternati in una raffica di domande su tutti i temi. I più esigenti […] sono stati i tedeschi. Soprattutto sulla posizione del Movimento per quanto riguarda la guerra in Ucraina e più in generale sull'atteggiamento nei confronti della Russia.

Tra le domande più insidiose quelle che hanno chiamato in causa il ruolo di Beppe Grillo e la sua influenza sul «nuovo» M5S. […] Conte, che nella sua pur breve carriera politica ha già dato più volte prova di saper scaricare con abilità gli alleati scomodi, non ha esitato a farlo nemmeno con Grillo. «Il suo blog non è il blog del Movimento, non c'entriamo nulla». Una presa di distanza chiara dal Fondatore. […]

Nel gruppo dei Verdi ci sono parecchi eurodeputati alla seconda legislatura che si ricordano perfettamente l'esordio del comico a Strasburgo nel luglio del 2014. Quando si presentò all'Europarlamento con una schiera di neo-eletti per sancire l'alleanza con Nigel Farage, il Mr Brexit che amava le serate al pub davanti a una pinta e odiava l'Unione europea. Per Conte tutto questo fa ormai parte dell'album dei ricordi. «Mai più alleanze con l'estrema destra» ha giurato. E ha dovuto dirlo per chiarire anche l'esperienza di governo con la Lega, caratterizzata dal pugno duro sull'immigrazione e dal costante atteggiamento di sfida a Bruxelles. […]

Il leader M5S ha messo in chiaro che «dal nostro punto di vista c'è sicuramente la volontà» di portare questo matrimonio sull'altare della politica europea. Un passo che risolverebbe molti problemi all'attuale pattuglia pentastellata, ormai ridotta a sei membri e confinata nell'ininfluente gruppo dei non iscritti […].

Ma che soprattutto aprirebbe scenari interessanti in vista delle Europee del prossimo anno. Per gli ecologisti l'alleanza permetterebbe di incassare una decina di seggi in più, anche se questo potrebbe stravolgere gli equilibri interni: storicamente il gruppo è dominato dai tedeschi e dai francesi, per questo l'eventuale ingresso della delegazione italiana porterebbe con sé un inevitabile ribilanciamento. Il gruppo si riunirà giovedì prossimo a Strasburgo per confrontarsi e decidere il da farsi.

2 - DEM, L’APERTURA DI GRILLO NON CONVINCE IL M5S: LA LINEA LA DETTA CONTE

Estratto dell’articolo di Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”

Se Grillo apre a un’intesa con la nuova gestione del Pd targato Schlein, ai piani alti del Movimento le parole del fondatore non sembrano aver aperto una breccia immediata. Anzi. […] Alla fine del suo ultimo show in teatro, a proposito di Schlein non ha usato giri di parole: Elly? «Va benissimo. […]». Il preludio cambio di rotta immediato per allearsi con i dem per costruire una opposizione unica e più forte?

A compulsare i telefoni di alcuni big pentastellati, la risposta è però univoca: la linea politica la detta sì Beppe, ma quello che di cognome fa Conte. Ed è il sociologo Domenico De Masi, vicino al Movimento, a mettere nero su bianco questa tesi: «Grillo pro Schlein? Non ha più forza né consenso. Dentro i Cinque stelle è Conte a dare la linea», spiega all’ Huffington post .

[…] Il primo banco di prova per l’apertura di un dialogo con il Nazareno è la battaglia, finora solitaria dei Cinque stelle, per istituire il salario minimo. Il provvedimento è in commissione Lavoro e Conte è il primo firmatario […].

[…] Ma dietro le quinte sono sempre i rapporti di forza tra Grillo e Conte a tenere banco.

Rispondendo a un fan che definiva l’ex premier «un po’ troppo democristiano» e auspicava un ritorno ai «vaffa» grillini, il comico ligure ha detto: «Eh lo so non è nato... Devi dargli un po’ di tempo. Ma guarda che sta migliorando, non era così all’inizio».

E subito il pensiero torna subito alla feroce lite tra i due dell’estate 2021, quando il fondatore era a un passo dal cacciare l’ex premier dal timone pentastellato. Erano tempi diversi, però. Oggi, come spesso capita in politica, di mezzo ci sono i soldi. Grillo ha un contratto di consulenza con il Movimento da 300 mila euro annui, e la scadenza è assai vicina: aprile, termine che invita alla moderazione in vista di un rinnovo.

Intanto tra i veterani del Movimento, alcuni sperano che, l’anno prossimo, venga introdotta una deroga alla regola ferrea dei due mandati, aprendo al cosiddetto «principio di rotazione», che consentirebbe agli ex parlamentari di vecchio corso di candidarsi a Bruxelles. Una partita tutta in salita che vedrebbe in primis la contrarietà di Grillo, che Conte dovrebbe incontrare nei prossimi giorni.

