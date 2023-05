LA NUOVA MOSSA DEL CAVALLO DI RENZI: OFFRIRE A GENTILONI LA GUIDA DEL “GRANDE POLO DEI RIFORMISTI” – MATTEONZO E IL “SAPONETTA” SI RIPARLANO, DOPO CHE PER PIÙ DI UN ANNO E MEZZO (COMPLICE ANTONIO FUNICIELLO) SI SONO EVITATI COME LA PESTE – IL COMMISSARIO EUROPEO ALL’ECONOMIA, NONOSTANTE I SORRISI DI RITO, SAREBBE IN FORTE SOFFERENZA NEL NUOVO CORSO SINISTRATO DEL PD DI ELLY SCHLEIN, CHE POTREBBE ADDIRITTURA NON CANDIDARLO COME CAPOLISTA ALLE EUROPEE. E QUI SI INSERISCE IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Sogna la “casa dei riformisti per le europee con chi ci sta”. […] Matteo Renzi […] si muove in tutte le direzioni, soprattutto verso i delusi “della sinistra massimalista” di Elly Schlein. Renzi lavora a un progetto, che il Foglio è in grado di anticipare (al di là delle smentite di rito tattiche dei diretti interessati): affidare il polo dei riformisti a Paolo Gentiloni, commissario agli Affari economici, cavallo di razza, in sofferenza nel Pd.

“I due sono tornati a parlarsi, dopo un lungo periodo di gelo”, dicono sottovoce, ma con sorrisi maliziosetti, fonti incrociate vicine sia al commissario sia al senatore fiorentino. Paolo e Matteo ora si sentono al telefono con discreta frequenza, dopo che per più di un anno e mezzo avevano interrotto qualsiasi comunicazione. Per colpa, aggiungono le malelingue, di Antonio Funiciello (capo di gabinetto di Gentiloni premier e poi di Mario Draghi a Palazzo Chigi) sempre criticato pubblicamente dall’ex Rottamatore.

Il responsabile degli Affari economici della Ue fu tra i primi turborenziani della capitale in tempi non sospetti con Luciano Nobili e Roberto Giachetti tanto da candidarsi sindaco nel 2013. Nonché ministro del “governo Leopolda” e poi successore di Renzi alla guida dell’esecutivo a trazione Pd dopo il referendum del 2016.

Gentiloni non parla di politica interna, […] Figurarsi se si espone a discutere del nuovo corso dem. E non è nemmeno un capocorrente, anzi ama dire di sé: “Sono uno che viaggia leggero”.

Lui e Schlein si sono incontrati lo scorso 23 marzo a Bruxelles quando la segretaria ha fatto un tour istituzionale tra i big della famiglia socialista. Accoglienza affettuosa, un colloquio riservato e complimenti pubblici per il “perfetto inglese di Elly”. […] E però a Gentiloni in privato, con collaboratori fedelissimi, ultimamente sono scappate riflessioni e accenni critici nei confronti della leader e soprattutto sulle nuove parole d’ordine del Nazareno.

[…] Paolo Gentiloni Silverj, nobile di Filottrano, Cingoli e Macerata, ha 69 anni e non è detto che il prossimo anno, in mancanza di un incarico internazionale che sembra complicato, voglia riposarsi nel palazzo di famiglia. E non è scontata […] una candidatura come capolista nel Pd nella circoscrizione Italia centrale. Schlein ha in mente cinque donne teste di serie (l’umbra Camilla Laureti o la romana Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria). E poi nel Lazio spingono l’ex segretario Nicola Zingaretti e l’eurodeputato uscente Massimiliano Smeriglio. Tutto è in movimento, e […] a domanda diretta Gentiloni rifiuta qualsiasi tipo di speculazione impegnato com’è a tenere dritti i conti dell’Unione.

In questo scenario si inserisce il cellulare di Matteo Renzi, sempre attivo, mai in modalità non disturbare. L’ex premier di Rignano sull’Arno sogna di offrire a Gentiloni la guida della nuova casa. Un’aggregazione di partiti che passa da Italia viva e arriva fino a +Europa (anche Emma Bonino tornerà in pista).

Con un frontman già Commissario Ue, già premier e già ministro a quel punto anche Carlo Calenda direbbe di sì. O almeno così pensa e sogna Matteo Renzi […]. La nuova mossa del cavallo che – oggi – appare impossibile. Nel frattempo il capo di Iv si diverte con operazioni più abbordabili. In Puglia, le operazioni sono nelle mani dell’ex ministro uscito dal Pd Beppe Fioroni: trattative per strappare due consiglieri regionali ad Azione. Stessa cosa succede con la classe dirigente calendiana a Roma e a Firenze.

Così come sono corteggiatissimi i due parlamentari, la senatrice Dafne Musolino e il deputato Francesco Gallo, eletti a sorpresa grazie al movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. L’obiettivo è quello di ingrossare la costola italiana di Renew Europa […] con un grande polo liberaldemocratico da affidare a Paolo Gentiloni. Per ora un grande sogno. Chissà.

