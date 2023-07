LA NUOVA VITA DEGLI ESODATI DI LUIGINO – PIETRO DETTORI, EX GRILLINO PASSATO CON DI MAIO, SI È RICICLATO COME COLLABORATORE DI LARA COMI, EURODEPUTATA DI FORZA ITALIA – LA PARABOLA DISCENDENTE DI DETTORI: AMICO DI GRILLO E CASALEGGIO, SOCIO DI ROUSSEAU, FU L’UNICO PRESENTE AL PRANZO PACIFICATORE TRA BEPPE-MAO E CONTE, NELL’ESTATE 2021. POI IL PASSAGGIO A “IMPEGNO CIVICO”

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

Dalla stanza dei bottoni del Movimento 5 Stelle, un rapporto diretto anche amicale con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e con Luigi Di Maio poi, alla collaborazione con l'eurodeputata del Ppe, eletta in Forza Italia, Lara Comi.

Lui è Pietro Francesco Dettori, per chi ha vissuto e conosce le dinamiche interne del M5S ne è stato un nome di primissimo piano, era uno dello "staff" quando lo staff decideva tutto: nomine, espulsioni, eventi pubblici e così via.

Terminata l'avventura al ministero degli Esteri con Di Maio - e Dettori lo aveva poi seguito in Impegno civico - la sua nuova vita adesso è fatta di varie consulenze alla comunicazione. Tra cui quella all'esponente di centrodestra. Dettori figura quale "prestatore di servizi" nella pagina istituzionale di Comi, dove i deputati europei sono tenuti a rendere pubblici i nomi dei propri assistenti.

Comi, in Forza Italia da sempre ma poi caduta in disgrazia, era finita ai domiciliari quasi quattro anni fa per corruzione, false fatture e truffa ai danni dell'Ue per 526 mila euro. E anche adesso è invischiata in altre vicende giudiziarie tutte da definire ma con accuse molto pesanti: dalla Mensa dei poveri (per cui fu arrestata) al Qatargate, tirata in mezzo nei suoi interrogatori da Antonio Panzeri […].

Quanto a Dettori, convolato a nozze un anno fa con una ex parlamentare dei 5 Stelle […] pure lei passata con Di Maio, […] Iolanda Di Stasio, […] si è ritrovato a doversi ricollocare all'improvviso e in un contesto non facile. E pensare che ad esempio fu lui l'unico presente al pranzo pacificatore tra Giuseppe Conte e Grillo, ai tempi del famoso scontro fra i due nell'estate 2021.

Lo scorso anno […] ha bazzicato una specie di nuovo partito/movimento, denominato Io cambio, focalizzato "sull'importanza delle riforme istituzionali" […]

