13 lug 2023 18:09

LE NUOVE NORME DEL PARLAMENTO EUROPEO PER COMBATTERE I REATI A SFONDO SESSUALE ONLINE, I MATRIMONI FORZATI E LE MOLESTIE A LAVORO – PER FERMARE IL "REVENGE PORN" L'EUROCAMERA HA INSERITO NELLA POSIZIONE NEGOZIALE APPROVATA IERI UNA DEFINIZIONE PIÙ LARGA DI "MATERIALE INTIMO" CHE NON PUÒ ESSERE DIVULGATO SENZA IL CONSENSO DEL SOGGETTO. NON SOLO VIDEO PORNO O FOTO DI NUDO, SARANNO CONSIDERATI "INTIMI" ANCHE LE IMMAGINI NON DI NATURA SESSUALE - NEL PACCHETTO DI MISURE ANCHE LA DEFINIZIONE DI STUPRO...