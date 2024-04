9 apr 2024 13:12

NUOVI EQUILIBRI PER L'INTELLIGENCE ITALIANA - LA NOMINA DI BRUNO VALENSISE A NUOVO DIRETTORE DEI SERVIZI INTERNI (AISI) E' UNA SONORA SCONFITTA PER LA "FIAMMA MAGICA" DI PALAZZO CHIGI (GIORGIA & ARIANNA MELONI, SCURTI E FAZZOLARI) E PER CROSETTO, CHE PUNTAVANO SUL VICEDIRETTORE GIUSEPPE DELDEO - COME DAGO-DIXIT IN DATA 14 MARZO, HANNO VINTO SALVINI E MANTOVANO (CHE AVREBBE PERSINO MINACCIATO LE DIMISSIONI IN CASO DI NOMINA DI DEL DEO. SARA' VERO?) - I BUONI RAPPORTI DI GUERINI E CONTE CON VALENSISE A CUI E' ARRIVATA ANCHE LA BENEDIZIONE DALL'ALTO DEL COLLE...