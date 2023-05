4 mag 2023 16:05

IL NUOVO AMBASCIATORE AMERICANO A ROMA PUÒ CREARE PIÙ DI UN PROBLEMA ALLA MELONI – COSA C'È DA ASPETTARSI DA JACK MARKELL, L'UOMO SCELTO DA BIDEN PER GESTIRE LE RELAZIONI DIPLOMATICHE IN ITALIA? SECONDO L’EX FUNZIONARIO DEL DIPARTIMENTO DI STATO USA, ALEC ROSS, “BIDEN HA INVIATO A ROMA NON UN ORGANIZZATORE DI RICEVIMENTI, MA UN UOMO DI PESO, ALL’APICE DELLA CARRIERA. LE TENSIONI POTREBBERO SORGERE SUI TEMI SOCIALI, LE POLITICHE SUI MIGRANTI E I DIRITTI DEI TRANSGENDER”