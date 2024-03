NUOVO ANNO, SEMPRE LA STESSA POLEMICA SUL GAY PRIDE DI ROMA - MARIO COLAMARINO, PORTAVOCE DELL’EVENTO, RISPONDE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, FRANCESCO ROCCA, CHE HA TRACCHEGGIATO SUL PATROCINIO ALL'EVENTO: “STIA SERENO, NON LO CHIEDIAMO A UNA REGIONE CHE NEGA I NOSTRI DIRITTI. DOPO IL PESSIMO TEATRINO MESSO IN SCENA LO SCORSO ANNO NON ABBIAMO MAI PENSATO DI CHIEDERE IL PATROCINIO AD UNA REGIONE CHE PRETENDA DI DETTARCI L’AGENDA DELLE RIVENDICAZIONI..."

ARTICOLI CORRELATI

Estratto da www.repubblica.it

francesco rocca

“Il presidente Francesco Rocca smentisce se stesso nel giro di pochi giorni, dichiarando ai media prima di voler concedere il patrocinio al Roma Pride e poi affermare il contrario nella conferenza stampa in occasione del primo anno di governo della Regione Lazio”. A dirlo è Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”.

“Vorremo rasserenarlo – prosegue - dopo il pessimo teatrino messo in scena lo scorso anno non abbiamo mai pensato di chiedere il patrocinio ad una Regione che non solo, in pochi mesi di governo, ha fatto un enorme passo indietro sul fronte dei diritti civili ma che pretenda di dettarci l’agenda delle rivendicazioni”. […]

mario colamarino foto di bacco (2)

Colamarino prosegue: “Il Presidente Rocca può dormire sonni tranquilli: per evitargli equivoci e fraintendimenti con la sua maggioranza di estrema destra, della quale è evidente ostaggio, metteremo il patrocinio a testa in giù sul sito del Roma Pride con la chiara dicitura “senza il patrocinio della Regione Lazio”. Consigliamo al Presidente Rocca di scendere in piazza con noi il 15 giugno al Roma Pride, respirerà finalmente anche lui un po’ di libertà”.

francesco rocca roberto gualtieri mario colamarino foto di bacco francesco rocca foto di bacco