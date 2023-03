IL NUOVO BURATTINO HI-TECH DI XI JINPING - LI QIANG È IL NUOVO PRIMO PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE – IL 63ENNE FEDELISSIMO DEL PRESIDENTE, SI È FATTO LA FAMA DI DIRIGENTE PRO-BUSINESS: HA APERTO LA STRADA A TESLA, RAPPRESENTA L’ANIMA AFFARISTICA DEL PARTITO E HA STRETTI RAPPORTI CON BIG TECH, MA È ANCHE IL RESPONSABILE DEI DURISSIMI LOCKDOWN DI SHANGHAI – DOVRÀ DIRIGERE L’ECONOMIA, STRINGENDO SUL SETTORE PRIVATO, MA ANCHE ESSERE IN GRADO DI DIRE COSE SGRADITE A XI...

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

[…] Li Qiang, nuovo primo ministro della Repubblica popolare, […] nomina annunciata da mesi, […], ma il suo insediamento alla guida del governo può aprire una fase nuova per la seconda potenza economica al mondo. […] ha ricevuto «solo» 2.936 sì, con 3 no e 8 astenuti. Non male comunque per un uomo che nella primavera del 2022 aveva letteralmente ingabbiato strade e palazzi di Shanghai in due mesi e passa di lockdown, […]. E Xi lo premiò promuovendolo numero 2 del Politburo: posizione che nella nomenklatura spetta al premier.

Per dieci anni il Consiglio di Stato (il governo) è stato guidato da Li Keqiang, considerato il premier con meno poteri nella storia della Repubblica popolare: […] Il presidente ha cambiato le regole, sottraendogli sistematicamente le prerogative. Ora Li Keqiang è stato pensionato. Ha salutato il suo staff con parole un po’ oscure (catturate da uno smartphone e messe sul web): «Il cielo guarda quello che fanno gli uomini in terra, il firmamento ha occhi».

Li Qiang, 63 anni, è stato il braccio destro di Xi in province industriali di grande peso. Promosso capo del Partito a Shanghai, capitale finanziaria della Cina, Li si è fatto la fama di «dirigente pro-business». Prima, da governatore dello Zhejiang, culla di Alibaba, si dava del tu con Jack Ma, allora beniamino del Partito: «Ma è la persona con cui mi piace di più conversare», osservò.

Il colpo più notevole della sua carriera è stato il negoziato con Tesla. Nel 2018 Li Qiang ha concesso a Elon Musk incentivi generosissimi per installare la sua mega-fabbrica di auto elettriche a Shanghai, la prima fuori dal territorio degli Stati Uniti. E proprio nel momento in cui Donald Trump aveva aperto la guerra commerciale con Pechino.

[…] Bisognerà vedere se questo uomo di apparato, stretto tra lealtà a Xi e attenzione per il business saprà e potrà dirigere l’economia dicendo cose sgradite a Xi nelle segrete stanze del potere. Il rischio per la Cina è che il presidente eterno abbia creato una camera dell’eco che ripete il suo Pensiero (iscritto nella Costituzione).

