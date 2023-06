IL NUOVO CENTRALISMO DEMOCRATICO TARGATO ELLY: IO SO’ IO E VOI NON SIETE UN CAZZO! DOPO LE POLEMICHE DEI SINDACI DEM FAVOREVOLI ALL’ABOLIZIONE DELL’ABUSO D’UFFICIO, LA RESPONSABILE PD PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, STEFANIA BONALDI, VICINISSIMA ALLA SCHLEIN, POSTANDO UN ARTICOLO DI UN QUOTIDIANO CHE RIPORTA FEDELMENTE LE VELINE DEL NAZARENO, HA SCRITTO IN UNA CHAT DI AMMINISTRATORI DEM: "QUESTA È LA LINEA DEL PD". GUAI QUINDI A CHI NON SI ADEGUA…

Dagonews

sala schlein

Elly è sotto assedio. Come se non bastassero già le polemiche sulle armi all’Ucraina, sull’utero in affitto, ora si apre un altro fronte interno sulla riforma della giustizia. I sindaci dem, con Beppe Sala in testa, contestano a viva voce la segreteria Schlein sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio.

In prima linea da giorni Matteo Ricci, coordinatore uscente dei primi cittadini dem, che ha rivendicato ancora in mattinata come questa fosse una loro battaglia da anni. Opposta la posizione della segretaria multigender e del suo cerchio magico.

stefania bonaldi

Proprio stamattina, nella chat degli amministratori Pd, per zittire voci dissonanti e "cacofonia" la responsabile dem per la pubblica amministrazione, Stefania Bonaldi, vicinissima alla segretaria, postando un articolo di un quotidiano che riporta fedelmente le veline del Nazareno, ha scritto: "Questa è la linea del Pd". Guai quindi a chi non si adegua. Ecco il nuovo centralismo democratico targato Elly. Io so’ io e voi nun siete un ca…”

elly schlein foto di bacco (2)