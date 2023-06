IL NUOVO FRONTE DELLA BATTAGLIA TRA SALVINI E MELONI: IL CANONE RAI – GIAMPAOLO ROSSI, DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PUBBLICO (E FUTURO AD, IN QUOTA FDI), LA BUTTA LÀ PER VEDERE L’EFFETTO CHE FA: “LA RAI È IL SERVIZIO PUBBLICO CON IL CANONE PIÙ BASSO D’EUROPA”. E DAL CARROCCIO SUBITO LO BASTONANO: “IL NOSTO OBIETTIVO È RIDURLO, FINO AD AZZERARLO”

Estratto dell'articolo di Luca Capponi per “Avvenire”

La Rai è «il servizio pubblico che ha il canone più basso d’Europa», dichiara Giampaolo Rossi che - neanche il tempo di insediarsi come nuovo direttore generale di viale Mazzini - è subito costretto a misurarsi con le conseguenze di una sua dichiarazione.

Era la sua prima uscita pubblica dopo la recente nomina, quella al Cartoons on The Bay di Pescara, festival internazionale dedicato all’animazione televisiva. Rossi, con una premessa durata lo spazio di un mattino, aveva provato a cautelarsi: «Lo ricordo non perché voglia fare polemiche di alcun tipo - dichiarava a scopo preventivo -, ma la Rai ha molte meno risorse di quante ne possa avere la Bbc o France Télévisions: quindi la capacità di investimento è direttamente proporzionale alle risorse economiche».

Le sue parole, immediatamente, finiscono nel dibattito pubblico. [...]

Solo che la Lega, dal canto suo, non lascia ma raddoppia. E in una nota ribadisce il suo impegno «di ridurre, fino all'obiettivo di azzerare, il canone Rai che oggi è a spese degli italiani». La nota della Lega ricalca la posizione del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che aveva annunciato di voler togliere il canone Rai dalla bolletta elettrica. […]

