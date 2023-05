15 mag 2023 09:45

NUOVO GUAIO PER ELLY SCHLEIN: SI E’ RIMESSA IN MOTO LA MACCHINA GAIA NEL PD - ALESSANDRO ZAN VUOLE TRASCINARE I DEM SULLE QUESTIONI LGBTQ+: “IL PD SMETTA DI BALBETTARE SUI DIRITTI CIVILI, SERVE CHIAREZZA. LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA QUESTO PAESE È OMOFOBA. IN PASSATO IL PD AVREBBE POTUTO FARE DI PIU’ MA SE È ARRIVATO AD AVERE UNA LEADER FEMMINILE E FEMMINISTA COME ELLY SCHLEIN, È PERCHÉ C'È NECESSITÀ DI CHIAREZZA SUI DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO TENERSI PER MANO..."