Lorenzo De Cicco per repubblica.it - Estratti

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

In pochi nel Pd hanno voglia di rompere l’idillio post piazza del Popolo, l’abbraccio Conte-Schlein all’adunata dem di sabato scorso. Però le parole pronunciate ieri pomeriggio alla Camera dal capo dei 5 Stelle hanno lasciato di sasso il Nazareno e le sue appendici. Soprattutto, dimostrano che se di idillio si è trattato, era solo a favore di flash. E che è già evaporato.

L’ex premier, al question time col ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha chiesto al governo di “sospendere l'export di armi verso Israele”. Una sortita a cui sia Forza Italia che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno replicato già nella serata di ieri, spiegando che le vendite di nuovi armamenti a Tel Aviv, peraltro modeste, muovono meno di 10 milioni di euro l’anno, sono già state interrotte dal 7 ottobre, il giorno degli attacchi terroristici di Hamas. Dunque l’irritazione del Pd non è tanto (non solo) per il contenuto della proposta dell’ex presidente del Consiglio, quanto per la sterzata comunicativa e politica che comporta.

Il timore fondato che agita il Nazareno è che l’uscita di ieri a Montecitorio sia solo un antipasto, che insomma sul Medio Oriente Conte abbia tutta l’intenzione di mandare in onda un “remake” dell’Ucraina

elly schlein e giuseppe conte alla manifestazione del pd a piazza del popolo

Pochi però, come detto, hanno intenzione di aprire un fronte polemico coi 5S. Anche semplicemente per non cadere nella trappola. Qualcuno però – e di peso – si espone. All’ex ministro Andrea Orlando, sinistra dem, la domanda è arrivata ieri pomeriggio in diretta su La7 e il commento all’iniziativa di Conte è stato tranchant: “No ad iniziative estemporanee”.

nicola fratoianni giuseppe conte roberto gravina elly schlein.

Ancora più severo il giudizio della vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, che parlando con Repubblica bolla l’uscita dell’ex premier come “inaudita”. Per Picierno, “Conte ha detto una sciocchezza con l’obiettivo di cavalcare elettoralmente il conflitto. Era già successo con l’Ucraina e ci riprova con Israele. Si tenta di barattare per quattro voti qualsiasi cosa, pure la verità e il posizionamento del nostro Paese”.

nicola fratoianni giuseppe conte roberto gravina elly schlein.