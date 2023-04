NUOVO SCHIAFFO DI MACRON ALLA MELONI – LA FRANCIA SCHIERA 150 POLIZIOTTI AL CONFINE CON L’ITALIA PER CONTROLLARE IL FLUSSO IRREGOLARE DI MIGRANTI. LA PRIMA MINISTRA ELISABETH BORNE PREVEDE ENTRO L'ESTATE “UNA COLLABORAZIONE PIÙ STRETTA TRA LE FORZE DI SICUREZZA INTERNE, DOGANALI E MILITARI” DEI DUE PAESI – IL “TOYBOY DELL'ELISEO”, PREOCCUPATO PER IL BOOM DI SBARCHI SULLE COSTE ITALIANE, ACCUSA ROMA DI ALLENTARE I CONTROLLI PER “AGGIRARE” IL TRATTATO DI DUBLINO…

La Francia si appresta a schierare 150 poliziotti in più al confine con l’Italia per controllare il flusso irregolare di migranti. Lo ha annunciato la prima ministra Elisabeth Borne.

«Di fronte all’aumento della pressione migratoria al confine italiano, la prossima settimana mobiliteremo 150 poliziotti e gendarmi in più nelle Alpi Marittime » ha annunciato Borne parlando all’Assemblea Nazionale . La presidente del Consiglio prevede anche, «entro l’estate» , l’avvio di un esperimento di «rafforzamento dei confini» con l’Italia: “Si tratterà di una collaborazione più stretta tra le forze di sicurezza interne, doganali e militari». […]

La questione migratoria è alla base dei difficili rapporti tra Parigi e il governo di Giorgia Meloni. La Francia accusa l’Italia di allentare i controlli e lasciar passare la frontiera a migranti che, in base al trattato di Dublino, dovrebbero essere invece presi in carico dall’Italia. In più Macron ha «disdetto» l’accordo per la redistribuzione di chi sbarca in Italia dopo il caso della Ocean Viking: alla nave ong non era stato consentito l’approdo in Italia e lo sbarco era avvenuto a Marsiglia.

L’annuncio del governo di Parigi, dunque, rischia di rendere ancora più tesi i rapporti con Roma sul tema dell’immigrazione; la questione aperta è quella dei cosiddetti «movimenti secondari»: migranti che sbarcano in Italia ma che - sfuggendo ai controlli - chiedono poi asilo in altri Paesi.

Nel 2021 oltre 20.000 persone sarebbero riuscite ad aggirare l’ostacolo. In tutta risposta la Francia ha reso ferrei i controlli alla frontiera, in particolare quella di Ventimiglia rimandando indietro chi tenta di passare il confine.

Macron è evidentemente preoccupato dall’esplosione di sbarchi che sta investendo le coste italiane, 39.000 dall’inizio dell’anno, più che quadruplicati rispetto allo stesso periodo del 2022. Il timore è che l’onda lunga possa presto o tardi lambire il confine italo-francese. […]

