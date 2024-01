10 gen 2024 12:21

GLI OBAMA PREPARANO LA FOSSA PER LA CANDIDATURA DI BIDEN – MICHELLE SI FA INTERVISTARE SUL PODCAST “ON PURPOSE” CON UN DISCORSO MOLTO POLITICO SUI TIMORI PER UNA RIELEZIONE DI TRUMP: “SONO TERRORIZZATA, CI PERDO IL SONNO”. UN MODO PER DARE LA SCOSSA ALLA RICANDIDATURA DI “SLEEPY JOE” O PER METTERE IN PISTA L’ALTERNATIVA? TUTTE E DUE: BIDEN È DISPOSTO A FARE UN PASSO INDIETRO, QUALORA TRUMP NON FOSSE IL CANDIDATO REPUBBLICANO. E BARACK ASPETTA SOLO CHE QUALCUN ALTRO TIRI FUORI IL NOME DELLA MOGLIE COME ULTIMA SPIAGGIA PER I DEM…