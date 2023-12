OBAMA SCARICA BIDEN: “CON LUI POTREMMO PERDERE” – L’EX PRESIDENTE AMERICANO AVREBBE CONFIDATO ALLE PERSONE VICINE LA SUA PREOCCUPAZIONE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE USA: L’81ENNE “SLEEPY JOE”, SUO EX VICE, È SOTTO TRUMP IN TUTTI I SONDAGGI, E RISCHIA DI PRENDERE UNA BELLA SCOPPOLA. ALLORA PERCHÉ NON LO CONVINCONO A RITIRARSI? L’UNICA OPZIONE SAREBBE UN PASSO INDIETRO DI TRUMP. A QUEL PUNTO I REPUBBLICANI CONVERGEREBBERO SU NIKKI HALEY, E I DEM SAREBBERO COSTRETTI A TROVARE UN CANDIDATO GIOVANE E PIÙ PIMPANTE…

Barack Obama è preoccupato per i possibili risultati di Joe Biden alle elezioni del prossimo anno e "ritiene che i Democratici potrebbero perdere". Con Donald Trump in vantaggio nei sondaggi e le preoccupazioni sull'età del Presidente, sull'immigrazione, sulla guerra in Medio Oriente e sull’economia, tutti fattori che intaccano la fiducia, una persona descritta dal Wall Street Journal come “familiare con i pensieri di Obama” ha rivelato i timori dell’ex Presidente.

Trump è in vantaggio di 2 punti nella media dei sondaggi di RealClearPolitics. Obama "sa che sarà una corsa serrata", ha detto la fonte, e "sente che i Democratici potrebbero benissimo perdere" le elezioni del 2024. Obama teme che "l'alternativa sia piuttosto pericolosa per la democrazia". Un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos di questa settimana - come molti altri sondaggi dell'ultimo mese - vede Donald Trump in testa.

Un dato ancora più preoccupante per i Democratici è che il sondaggio mostra come il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr. sottragga voti a Biden, con il 60% degli elettori che dichiara di volere un'altra opzione per la corsa alle presidenziali del 2024.

Comunque, l'incombente rivincita elettorale del prossimo anno tra Biden e Trump sarebbe combattuta da vicino, con entrambi i candidati afflitti da profonde vulnerabilità che potrebbero costare loro la Casa Bianca.

Biden, 81 anni, continua a essere tormentato dai dubbi degli elettori sulla forza dell'economia, oltre che dalle preoccupazioni per la sicurezza del confine tra Stati Uniti e Messico e dalle preoccupazioni per la criminalità.

Trump, 77 anni, deve affrontare le sue stesse preoccupazioni, tra cui quattro processi penali per una serie di accuse legate ai suoi tentativi di rovesciare le elezioni presidenziali del 2020 e alla sua gestione di documenti riservati. Secondo il sondaggio Reuters/Ipsos, una condanna prima delle elezioni del 5 novembre 2024 potrebbe costargli un notevole sostegno.

Secondo il sondaggio, Trump è in testa alla nomination repubblicana con un ampio margine. Le continue indagini sugli affari del figlio di Biden, Hunter, e l'inchiesta sull'impeachment annunciata questa settimana causeranno grattacapi per l’inquilino della Casa Bianca anche per il prossimo anno. Anche l'immigrazione continuerà a rappresentare un problema significativo, con città come New York e Chicago che faticano a far fronte all'afflusso.

“Voglio che il Presidente faccia meglio", ha detto Henry Cuellar, un democratico di una circoscrizione di confine del Texas, aggiungendo di volere un miglioramento dei sondaggi per il Presidente "perché questo riguarda tutti".

Nei prossimi giorni Biden dovrà affrontare un voto potenzialmente decisivo sugli aiuti a Israele e all'Ucraina. I repubblicani vogliono ottenere in cambio modifiche alla politica di confine e all'immigrazione, e l'accordo è in bilico.

La garanzia dei finanziamenti fornirà un'ancora di salvezza all'Ucraina, ma potrebbe vedere Biden fare concessioni dannose sull'immigrazione e tornare alle politiche dell'era Trump, cosa che lo danneggerebbe agli occhi di alcuni elettori.

Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che il Presidente sta lavorando duramente su questioni di sicurezza nazionale, come il sostegno a Israele nella sua lotta contro Hamas e il rafforzamento della sicurezza dei confini. Ha detto che Biden sta lavorando, "anche se i repubblicani della Camera trovano così difficile tenere il passo che sono già in vacanza".

La Camera ha iniziato la sua pausa festiva giovedì, mentre il Senato tornerà a Washington la prossima settimana. Gli aiutanti di Biden respingono la rilevanza dei sondaggi, così lontani dalle elezioni, e citano un ritornello frequente di Biden: "Non paragonatemi all'Onnipotente, paragonatemi all'alternativa".

Credono che gli elettori, scegliendo tra Biden e Trump, rifiuteranno Trump per le sue turbolenze legali e la continua promozione di menzogne elettorali. Sperano anche che i repubblicani non siano al passo con l'elettorato sull'aborto - la maggior parte degli elettori non appoggia la linea dura ed estrema adottata dal partito - e che i dati economici forti si facciano finalmente sentire in patria.

“I dati più recenti dimostrano che l'ampiezza della pista per un atterraggio morbido è diventata molto più ampia", ha dichiarato venerdì Lael Brainard, direttore del Consiglio Economico Nazionale, in una telefonata con i giornalisti. Ha sottolineato i numeri costantemente bassi della disoccupazione, la diminuzione del tasso di inflazione e la crescita dei salari.

