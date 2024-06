16 giu 2024 18:00

OBAMA LE STA PROVANDO TUTTE PER RISUSCITARE BIDEN – L’EX PRESIDENTE HA INCONTRATO UN GRUPPO DI INFLUENCER INVITANDOLI A FARE CAMPAGNA PER QUEL VECCHIO RIMBA DI JOE: “HO BISOGNO CHE USIATE LA VOSTRA INFLUENZE PER SOSTENERLO” – MA C’È UN RISCHIO BOOMERANG: LO STAR SYSTEM È GIÀ TUTTO SCHIERATO CON I DEMOCRATICI, E TRUMPONE POTREBBE USARLO COME ARMA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE