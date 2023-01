OCCHIO A CHI TI METTI VICINO! – DONALD TRUMP SI FA UNA FOTO CON IL BOSS MAFIOSO DI PHILADELPHIA, “SKINNY JOEY” MERLINO, IN FLORIDA E VIENE TRAVOLTO DALLE POLEMICHE – IL PORTAVOCE DELL’EX PRESIDENTE MINIMIZZA: “SI FA CENTINAIA DI FOTO CON MOLTE PERSONE”, MA EVITA DI SPECIFICARE SE IL TYCOON CONOSCE MERLINO, CHE HA SCONTATO UNA CONDANNA A 10 ANNI DI CARCERE PER CRIMINE ORGANIZZATO…

DONALD TRUMP CON IL BOSS DI PHILADELPHIA JOEY MERLINO

(ANSA) - La foto di Donald Trump con il boss mafioso di Philadelphia Joseph 'Skinny Joey' Merlino in Florida fa discutere. Un portavoce dell'ex presidente minimizza, osservando come il tycoon si fa centinaia di foto con molte persone.

Un'affermazione con la quale evita così di rispondere a chi gli chiedeva se i due si conoscono e in che rapporti sono. Merlino ha scontato una condanna a 10 anni di carcere per crimine organizzato. Per Trump si tratta di una nuova grana dopo le critiche sollevate dalla sua cena a Mar-a-Lago con Kanye West e il suprematista Nick Fuentes.

SKINNY JOEY MERLINO