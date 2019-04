OCCHIO A COSA SCRIVE ''OGGI'' DEL NUOVO COMPAGNO DELLA ISOARDI - ''ALESSANDRO DI PAOLO LO HA CONOSCIUTO A CENA CON SALVINI. LUI E IL SUO INSEPARABILE SOCIO FANNO I FACILITATORI, METTONO IN CONTATTO PERSONE DI UN CERTO RILIEVO E RIESCONO A FARTI OTTENERE FAVORI. UN PARIOLINO DI DESTRA TENDENTE ALL'EXTRAPARLAMENTARE CHE CONOSCE ANCH PERSONE POCO RACCOMANDABILI, UN FACTOTUM CON LE MANI IN PASTA DAPPERTUTTO CHE…''

Sabina Cuccaro per ''Oggi''

elisa isoardi marcello d onofrio alessandro di paolo

Con una foto su Instagram, Elisa Isoardi ha ufficializzato il suo legame con Alessandro Di Paolo, con cui era stata già paparazzata più volte. Ma chi è il nuovo compagno dell’ex di Salvini? Ufficialmente, un produttore.

È stato l’agente delle Del Noce girls: Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Veronica Maya e la stessa Isoardi che conosce dagli inizi degli anni 2000. Eppure, secondo alcuni, è un personaggio controverso. La sua attività gravita attorno ai Parioli, pranza tutti i giorni al ristorante L’Ambasciata D’Abruzzo e frequenta il bar L’Euclide, luogo di incontro per i suoi appuntamenti. «Lui e il suo socio fanno i facilitatori, mettono in contatto persone di un certo rilievo tra loro e riescono a farti ottenere dei favori», racconta una fonte a Oggi.

ELISA ISOARDI E ALESSANDRO DI PAOLO

Ha sempre gravitato in ambienti di destra: è presente in molte manifestazioni politiche e tra i suoi incontri a piazza Euclide non è passato inosservato quello con Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova, adesso agli arresti domiciliari per aver aggredito due giornalisti de L’Espresso. «È un pariolino di destra tendente all’extraparlamentare. Conosce tutti, ma proprio tutti, anche le persone poco raccomandabili e questo gli permette di muoversi con una certa scaltrezza», continua la fonte.

«Ha dato una mano a Salvini in campagna elettorale nel campo della comunicazione, aiutando lo staff a trovare dei locali per qualche evento». Conosce bene il ministro: secondo i bene informati hanno cenato tutti e tre insieme (il triangolo Salvini, Isoardi, Di Paolo) «a casa dei genitori di Alessandro svariate volte».

ELISA ISOARDI E ALESSANDRO DI PAOLO

Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo schivo e riservato ma anche un uomo nell’ombra, «un factotum che ha le mani in pasta dappertutto. Si accompagna sempre al suo braccio destro, Antonio, un ragazzo del Sud a cui delega tutte le telefonate. Lui, invece, è sempre col telefonino in mano per mandare messaggi e non parla con nessuno», dice la fonte. In compenso, si fa delle lunghe camminate per i Parioli sempre accompagnato da qualcuno con cui parla di affari. Forse.