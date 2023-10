OCCHIO AI RAPPORTI GEOPOLITCI TRA AFRICA E MEDIO ORIENTE - IBRAHEEM ZAKZAKY, PREDICATORE SCIITA E LEADER DEL MOVIMENTO ISLAMICO IN NIGERIA, È IN VISITA IN IRAN - ZAKZAKY È STATO ACCOLTO DA UN GRUPPO DI PREDICATORI E DI MEMBRI DELLE MILIZIE PARAMILITARI CON BANDIERE PALESTINESI E CON CARTELLI CON SCRITTO “ISRAELE SARÀ DISTRUTTA” – SE GRAZIE ALL’ALLEANZA CON TEHERAN I MOVIMENTI ISLAMISTI NIGERIANI PRENDESSERO IL POTERE...

(ANSA) - Ibraheem Zakzaky, predicatore sciita e leader del Movimento Islamico in Nigeria, si trova attualmente in visita in Iran, nel suo secondo viaggio all'estero dopo la fine degli arresti domiciliari. Secondo Isna, Zakzaky è stato accolto all'aeroporto di Teheran da un gruppo di predicatori e di membri delle milizie paramilitari Basij con bandiere palestinesi e immagini del comandante delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana, Ghassem Soleimani, ucciso nel gennaio del 2020 in Iraq dagli Stati Uniti.

"Israele sarà distrutta" e "Zakzaky, un esempio di lotta contro l'arroganza globale" sono alcuni degli slogan scritti sui cartelli dei sostenitori che si sono radunati all'aeroporto per accogliere il predicatore nigeriano. Zakzaki aveva lodato in passato Soleimani definendolo come "uno stratega che ha sventato i complotti dei nemici in Iraq e Siria".

