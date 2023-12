OGNI ANNO NEL MONDO VENGONO FUMATI 5 MILA MILIARDI DI SIGARETTE, CHE MESSE IN FILA COPRIREBBERO 4 MILA VOLTE LA CIRCONFERENZA DELLA TERRA. I MOZZICONI RAPPRESENTANO IL 40% DEI RIFIUTI IN MARE E SULLE SPIAGGE ITALIANE - I TURCHI, NEL 1670, GIUSTIZIAVANO I MERCANTI DI TABACCO VERSANDO PIOMBO FUSO NELLE LORO GOLE - FU UN PACCHETTO DI SIGARETTE A SALVARE ROOSEVELT DA UN ATTENTATO (DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)

Nel nostro Paese, ogni giorno 6,2 milioni di uomini e 4,3 milioni di donne si accendono regolarmente una sigaretta. Secondo l’Istat, il tabagismo riguarda soprattutto i giovani italiani: tra gli uomini fumano di più i ragazzi tra i 25 e i 34 anni (26,4%); tra le donne le ragazze tra i 20 e i 24 anni (20,5%). Eppure chi smette di fumare può arrivare a guadagnare fino a quasi 10 anni di vita.

Dopo 20 minuti dall’ultima sigaretta la pressione sanguigna e il battito cardiaco migliorano, dopo 12 ore i livelli di ossigeno nel sangue sono quasi uguali a quelli di una persona che non hai mai fumato in vita sua, dopo 48 ore a migliorare sono il gusto e l’olfatto, dopo un mese il tessuto polmonare danneggiato inizia a guarire, dopo 20 anni i polmoni di un ex fumatore possono considerarsi uguali a quelli di chi non ha mai fumato

Ogni anno nel mondo vengono fumati 5.000 miliardi di sigarette, che messe in fila coprirebbero 4.000 volte la circonferenza della Terra. I mozziconi di sigarette rappresentano il 40% dei rifiuti in mare e sulle spiagge italiane.

In Italia il tabacco si diffuse nella seconda metà del XVI secolo grazie al cardinale Prospero Santacroce, nunzio pontificio a Lisbona (da cui il nome «erba santa»). Ricevuti i semi, il sommo Pontefice li affidò ai monaci dei vari ordini religiosi per farli coltivare negli orti dei conventi

Nel 1642 papa Urbano VIII scomunicò i fumatori. I russi, nel 1645, li punivano tagliandogli il labbro superiore. I turchi, nel 1670, giustiziavano i mercanti di tabacco versando piombo fuso nelle loro gole

La prima sigaretta fu confezionata da un turco nel 1852 riempiendo di tabacco la cartuccia vuota di una pallottola in cartone.

Theodore Roosevelt si salvò dall’attentato del 1912 perché il proiettile colpì il portasigarette di metallo che teneva sempre nel taschino.

Nel 2005 il ministro della Salute Girolamo Sirchia, ex fumatore, vietò agli italiani di accendere sigarette in tutti locali pubblici e nei luoghi di lavoro (sua figlia Silvia fuma ancora)

«Smettere di fumare? Facilissimo: io l’ho fatto innumerevoli volte» (Mark Twain).

