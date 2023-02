OGNI ELEZIONE HA I SUOI TROMBATI ECCELLENTI – NON SOLO LA FORCHETTA ARMATA DI RENZI, LUCIANONE NOBILI, NEL LAZIO, E L’EX ASSESSORE GIULIO GALLERA IN LOMBARDIA: ANCHE IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO NON RIESCE A ENTRARE IN CONSIGLIO REGIONALE, E FA LA VITTIMA (“ESSERE STATO UNA VIROSTAR È QUASI UN MARCHIO NEGATIVO” – IL FILOSOFO STEFANO ZE CHI, IL FIGLIO DI UMBERTO VERONESI, ALBERTO, E IL CICLISTA SONNY COLBRELLI: TUTTI I NOMI

Estratto dell'articolo di Niccolò Carratelli e Francesca Del Vecchio per "La Stampa"

Vecchie facce e nuovi volti: così iniziano a prendere forma i Consigli delle due regioni al voto. Se per il Lazio la vittoria del centrodestra con Francesco Rocca […] ha ribaltato l'assetto della maggioranza […], in Lombardia il bis di Attilio Fontana non ha prodotto grossi cambiamenti, se non negli equilibri interni ai partiti.

Quasi la metà dei vecchi consiglieri (34 su 80) è stata rieletta. Ma si dimezzano i seggi riservati alla Lega che passa da 28 a 14, mentre esplode FdI che ne conquista 22 dai 3 della precedente consiliatura.Sei agli azzurri. […]

Sarà certamente annoverato come «mister preferenze» di questa tornata elettorale Emilio Del Bono, sindaco uscente di Brescia in quota Pd che conquista 35.761. Il più votato in assoluto.

Ce la fa anche Vittorio Feltri, eletto tra i Fratelli come capolista a Milano, che presiederà la prima seduta d'aula come membro più anziano (80 anni). […] Passa anche Vittorio Sgarbi, […] che già […] promette di tenere il punto sul nome dell'assessore alla Cultura: «Vediamo chi è il più adatto».

Sul totonomine, la poltrona più delicata è quella della Sanità, che potrebbe restare a Guido Bertolaso con il placet di FdI che in cambio potrebbe chiedere per Romano La Russa - fratello di Ignazio - la vicepresidenza regionale o la presidenza del Consiglio. […]

Tra gli esclusi «illustri» c'è Giulio Gallera, ex assessore al Welfare azzurro, visibilmente deluso dall'esito elettorale […] e che su Facebook aggiunge di essere stato penalizzato «dal meccanismo di attribuzione dei seggi e dal risultato del partito a Milano».

Restano fuori il virologo Fabrizio Pregliasco («Essere stato una virostar ormai è quasi un marchio negativo»), l'ex consigliere di +Europa-Radicali Michele Usuelli e gli ex assessori Stefano Bruno Galli (Lega) e Raffaele Cattaneo (Noi moderati).

Fuori anche Alberto Veronesi, direttore d'orchestra e figlio di Umberto, candidato con FdI e il filosofo Stefano Zecchi che appare quasi sollevato per «un certo equilibrio all'interno della maggioranza». Niente da fare neanche per i ciclisti Claudio Chiappucci E Sonny Colbrelli.

Nel Lazio, […] da segnalare l'ingresso, tra gli altri, dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli, di Antonello Aurigemma, in passato assessore a Roma con il sindaco Alemanno, e di Maria Chiara Iannarelli, esponente del mondo Pro Vita e Famiglia. Dall'altra parte, invece, si contano i caduti. In particolare, nel Pd rimangono fuori due assessori uscenti della giunta Zingaretti, Massimiliano Valeriani e Alessandra Troncarelli, mentre ce la fa per un pelo il loro collega Mauro Alessandri.

Nel Terzo polo altro escluso eccellente: l'ex deputato renziano Luciano Nobili, che aveva già perso il seggio in Parlamento alle ultime politiche. Il Movimento 5 stelle elegge solo 4 consiglieri (di cui solo uno riconfermato), tra cui la candidata presidente Donatella Bianchi, che raccoglie 2.800 preferenze. Ma, probabilmente, deciderà di non andare a fare opposizione alla Pisana, per tornare in Rai a condurre la sua storica trasmissione "Linea blu".

