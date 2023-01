GIORGIA, LO BALLI IL TOGA TOGA? - CHE ROGNA IL TEMA GIUSTIZIA PER LA MELONI: IL MINISTRO NORDIO SI E’ LANCIATO IN UNA CROCIATA CONTRO I PM E L’ABUSO DELLE INTERCETTAZIONI, SALVINI VUOLE UNA TREGUA CON LE TOGHE IN VISTA DEI SUOI PROCESSI, L’ALA GIUSTIZIALISTA DI FRATELLI D’ITALIA SOFFIA SUL FUOCO - E LEI NON VUOLE ESSERE ACCUSATA DI VOLER “SEGARE” LE INTERCETTAZIONI RELEGANDOLE AL CRIMINE ORGANIZZATO NÉ INTENDE SCHIERARSI CONTRO LE TOGHE. COME USCIRNE?