OGNI SCUSA E’ BUONA PER LA PACE - SECONDO LEONID SEBASTIANOV, PRESIDENTE DELLA “UNIONE MONDIALE DEI VECCHI CREDENTI”, PAPA FRANCESCO AVREBBE “ADOTTATO” UN LEOPARDO DELLE NEVI DEL PARCO NAZIONALE DI VLADIVOSTOK E VORREBBE TANTO FARGLI VISITA A SETTEMBRE PROSSIMO, DI RITORNO DA UN VIAGGIO IN MONGOLIA - OVVIAMENTE E’ UN PRETESTO PER POTER METTERE PIEDE IN RUSSIA E INCONTRARE PUTIN - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO DMITRY PESKOV SI È MOSTRATO SORPRESO: “NON NE SO NIENTE, ATTENDIAMO UNA DICHIARAZIONE DEL VATICANO”. CHE E’ RIMASTO IN SILENZIO…