“Questi non sono il Pd che si divide in 28 parti. Vanno al 2027. La tenuta della maggioranza non è a rischio. È molto a rischio la tenuta dei conti delle famiglie. Chi ha preso un mutuo a 350 euro ora ne paga 700.”#MatteoRenzi.#InMezzora pic.twitter.com/aO1pNRSGzz — In mezz'ora (@Inmezzorarai) October 29, 2023

RENZI, SOGNO CHE L'ARABIA ABBIA RELAZIONI CON ISRAELE E VATICANO

(ANSA) - "Il mio sogno è vedere l'Arabia Saudita stabilire relazioni diplomatiche con Israele e il Vaticano". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di In mezz'ora, su Rai3. "Mi sono preso tante polemiche addosso, non mi fanno caldo né freddo. Ho visto che stava cambiando qualcosa.

Rispetto all'11 settembre, è cambiato tutto, anche in Emirati Arabi, Marocco, Bahrain e Qatar, che è il più grande finanziatore di Hamas ma ha relazioni internazionali con tutti - ha aggiunto l'ex premier -. Se fai politica è facile dire quello che dicono gli altri, ripetere slogan, ma il politico deve avere il coraggio di vedere il mondo di domani".

RENZI, IN ISRAELE QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

(ANSA) - "Israele qualche problema ce l'ha. Sono andato alla Knesset e ho detto: avete il diritto di esistere, ma i palestinesi hanno diritto al loro stato. È evidente che in Israele qualcosa non ha funzionato, c'è una situazione complicata nel Mossad e nello Shin Bet. Molto non ha funzionato in quel 7 ottobre, è impensabile che un'organizzazione come quella israeliana sia presa alla sprovvista da un attacco con i deltaplani". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di In mezz'ora, su Rai3.

RENZI, I PAESI ARABI VOLEVANO LEADERSHIP MODERATA IN PALESTINA

(ANSA) - "Nel disegno dei Paesi arabi moderati c'era il desiderio di portare denari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania: serviva ad affermare una leadership moderata dei palestinesi che facesse uno stato e vivesse in pace". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di In mezz'ora, su Rai3.

"Quello che è successo è enorme, le bestie sono perbene rispetto a questi", ha aggiunto l'ex premier riferendosi ad Hamas: "La politica è una cosa bella, non si fa con like e tweet ma costruendo le ragioni del dialogo, L'Onu non lo ha fatto per le ragazze in Afghanistan, non lo ha fatto con Russia e Ucraina e non lo sta facendo adesso. Oggi siamo a un passo dall'escalation, che forse già iniziata. Hamas ha scelto l'ultimo momento buono per far saltare tutto".

Renzi, Iv non farà mai da stampella a Meloni

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "No, io sono pronto a dare una mano al Paese non al governo. Se mi chiede se sono pronto a fare da stampella al governo le rispondo di no. Il governo, nonostante il mio ottimo rapporto con alcuni ministri, ha fallito". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, a in Mezz'ora rispondendo ad una domanda Monica Maggioni.

