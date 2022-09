E' SCATTATO L'ALLARME ROSSO PER CIA E MI5: COSA FACCIAMO SE PUTIN, COME EXTREMA RATIO ALLA SUA SCONFITTA, DECIDESSE DI USARE ARMI NUCLEARI? SCARTATA L’IPOTESI 007 DI UN COMMANDO SPECIALE ALL’ASSALTO DEL CREMLINO, GLI STATI UNITI POTREBBERO CERCARE DI DISTRUGGERE LA FLOTTA DEL MAR NERO O DISTRUGGERE LE BASI RUSSE IN CRIMEA - MOLLATO DA CINA, INDIA E PAESI ALLEATI, IN CRISI MILITARE ED ECONOMICA, È ALTISSIMO IL TIMORE CHE PUTIN SBROCCHI E SI TRASFORMI IN STRANAMORE A CAVALLO DI UN MISSILE ATOMICO - SA BENISSIMO CHE CEDERE ALLE TRATTATIVE, SAREBBE LA SUA SCONFITTA. E’ ALTRESÌ CONSAPEVOLE CHE GLI USA SONO IN GRADO DI FAR VINCERE ZELENSKY QUANDO VOGLIONO - JOE BIDEN AL BIVIO: FACCIAMO VINCERE ZELENSKY O MEGLIO LIMITARE L’AIUTO MILITARE E COSTRINGERE IL SEMPRE PIÙ GASATO LEADER UCRAINO AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE?