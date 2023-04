OK IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA MA CON LA CINA CHE SI FA? - GLI STATI UNITI SONO SODDISFATTI DEL TURBO-ATLANTISMO PRO-KIEV DI GIORGIA MELONI MA, AGLI OCCHI DI WASHINGTON, IL BANCO DI PROVA ARRIVERA’ A FINE ANNO QUANDO IL GOVERNO DI DESTRA-CENTRO DOVRA’ DECIDERE SE USCIRE E RINNEGARE LA FIRMA SUL MEMORANDUM DELLA VIA DELLA SETA APPOSTA IN POMPA MAGNA AI TEMPI DEL GOVERNO CONTE E ALLA PRESENZA DI XI JINPING…

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

MELONI XI JINPING 45

Il messaggio che Washington recapita alla diplomazia italiana è confortante per Palazzo Chigi, il governo guidato da Giorgia Meloni sta superando quei test che l'Amministrazione Biden aveva nemmeno velatamente fissato come banchi di prova […] sia sul fronte sostegno all'Ucraina sia sull'approccio alla Cina, «l'America è soddisfatta». […] Dopo l'esternazione di Emmanuel Macron sull'equidistanza europea fra le due super potenze, poi corretta, a Washington sono ancora più sensibili nel pesare il linguaggio dei leader nei confronti della Cina e della sua leadership.

JOE BIDEN GIORGIA MELONI

Il presidente francese ha «creato scompiglio e minacciato l'unità atlantica», dice un alto diplomatico Usa […] il test vero e proprio per l'Italia arriverà entro fine anno, quando Roma dovrà decidere se uscire e rinnegare la firma sul memorandum della Via della Seta apposta in pompa magna ai tempi del governo Conte e alla presenza di Xi Jinping.

Vige un silenzio-assenso, ovvero se nessun contraente denuncerà la volontà di abbandonare l'intesa, si andrà avanti. E su questo sono accesi i riflettori Usa. Gli americani sono realisti e non immaginano un'uscita traumatica, qualche partnership economica, magari legata alle infrastrutture, rimarrà. Sulla tecnologia (dal 5G allo sviluppo dei chips) invece non si transige.

MELONI XI JINPING 56

Sarà l'esecutivo nella sua totalità a decidere […] c'è ancora tempo per trovare le modalità di una disdetta, ma alcune decisioni prese ad esempio dal ministro Giancarlo Giorgetti, dallo stop all'ingresso cinese nel porto di Trieste sino alla Golden share ai tempi di Draghi, lasciano immaginare che […] «difficilmente verrà rinnovato».

Giorgetti è in questi giorni a Washington per gli Spring Meetings del Fondo monetario e della Banca mondiale, ieri ha avuto due bilaterali con esponenti dell'Amministrazione Usa: […] Stamane invece sarà la volta del faccia a faccia con Janet Yellen. […] Giorgetti ha discusso delle ripercussioni dell'Inflation Reduction Act sull'Italia e l'Europa, la transizione verde e il Pnrr. E in una nota ha ribadito il ruolo strategico dell'Italia «in vista dell'indipendenza strategica dalla Russia».

giorgia meloni joe biden g20 bali

Il ministro nelle riunioni del G20 e del G7 si è fatto portavoce di un tema condiviso anche da altri Paesi europei, quello dello sganciamento delle spese per la sicurezza per le missioni internazionali, dal bilancio. […] Quel su cui Giorgetti e il suo staff starebbero lavorando è un conteggio delle spese nella nuova governance europea in modo diverso, "extra" da non gravare sui bilanci anche perché l'impegno per l'Ucraina si preannuncia – ne sono convinti i ministri del G20 – assai lungo e oneroso.