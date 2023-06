OLTRE RIDICOLO - SI PUO’ ESSERE ANTIBERLUSCONIANI ANCHE DOPO LA MORTE DEL CAV? TRA I LEADER DI SINISTRA SOLO ELLY SCHLEIN HA PARTECIPATO AL FUNERALE DI STATO - CONTE, PER NON ESSERE SBEFFEGGIATO DALLA SUA BASE, HA DISERTATO - MASSIMO FRANCO: “SONO INDIZI DI UN RITARDO CULTURALE. INVECE DI CHIEDERSI COME MAI UNA MAGGIORANZA ELETTORALE VOTA A DESTRA DOPO AVERE PREMIATO PER ANNI BERLUSCONI, SI PERPETUA UN ATTEGGIAMENTO DI SUPERIORITÀ CHE FINISCE PER APPARIRE UNA FUGA DALLA REALTÀ. GLI AVVERSARI DI BERLUSCONI SI SONO DI NUOVO FATTI MALE DA SOLI…”

elly schlein

1 - C’È ANCHE SCHLEIN, UNICA LEADER DI SINISTRA

Estratto dell’articolo di S.Chia. per il “Corriere della Sera”

[…] La segretaria del Pd Elly Schlein è entrata nella cattedrale verso le 14 insieme ai capigruppo dem Chiara Braga e Francesco Boccia e all’onorevole Piero Fassino per i funerali di Silvio Berlusconi: […] Unica leader dell’opposizione di centrosinistra, Schlein ha voluto esserci pur evitando qualsiasi commento. A mettere a tacere ogni tentennamento della vigilia in seno al Nazareno ci pensa Boccia: «Sono funerali di Stato, è un suo dovere esserci».

2 - IL CAVALIERE DIVIDE GLI AVVERSARI PERFINO ADESSO

Estratto dell’articolo di Massimo Franco per il “Corriere della Sera”

elly schlein ai funerali di silvio berlusconi

Le opposizioni sono riuscite a dividersi perfino sui funerali di Silvio Berlusconi, e questa è una novità. La segretaria del Pd Elly Schlein è stata presente alla cerimonia religiosa per l’ex leader del centrodestra; il capo del M5S ed ex premier, Giuseppe Conte, assente. […] Per anni, le sinistre hanno avuto sempre dei totem fissi da bersagliare. E il fondatore di Forza Italia era un obiettivo naturale. Ieri, […] i vertici delle due forze principali di minoranza hanno compiuto scelte diverse.

francesco boccia elly schlein funerali di silvio berlusconi

Eppure, quando Berlusconi era morto Conte aveva usato parole non rituali. Ma forse è stato proprio il suo commento iniziale a costringerlo a disertare l’appuntamento di Milano. Le reazioni della base grillina sono state così virulente da prefigurare una sorda rivolta verso il loro capo, accusato di eccessiva indulgenza verso l’odiato Berlusconi. E così, nonostante alla funzione del Duomo fossero stati invitati tutti gli ex premier, Conte non si è visto. […] Il suo ruolo passato, identico a quello di Paolo Gentiloni, Mario Draghi, Matteo Renzi, Mario Monti, che hanno preso parte alla cerimonia, è scivolato in secondo piano.

CONTESTATORE AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI IN PIAZZA DUOMO

Conte è stato costretto a sacrificarlo sull’altare degli interessi e degli umori dei Cinque Stelle. È come se l’antiberlusconismo rimanesse una posizione di rendita che non è ancora tempo di abbandonare: soprattutto agli occhi di una base imbevuta di slogan estremistici.

CONTESTATORE AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI IN PIAZZA DUOMO

Eppure, la presenza tranquilla e le parole sobrie del capo dello Stato, Sergio Mattarella, hanno rappresentato l’occasione per una pacificazione simbolica del Paese […] Sono servite a riequilibrare in nome della concordia nazionale sia le lodi eccessive e nostalgiche al Cavaliere da parte dei suoi seguaci, sia gli attacchi manichei e spesso scomposti dei suoi nemici. Sono indizi di un ritardo culturale, […] Invece di chiedersi come mai una maggioranza elettorale vota a destra dopo avere premiato per anni Berlusconi, si perpetua un atteggiamento di superiorità che finisce per apparire una fuga dalla realtà. […] rimane la sensazione amara che gli avversari di Berlusconi si siano di nuovo fatti male da soli, rivendicando fuori tempo massimo il proprio antiberlusconismo come una medaglia da sventolare dentro un’alleanza in macerie.

