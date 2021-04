MA-ZINGA, CHE FIGURACCIA – IL FRATELLO DI MONTALBANO DEFINISCE “LAVORETTI” LE OCCUPAZIONI DI CHI LAVORA IN UN BAR O IN PALESTRA. UN’ALTRA SCIVOLATA POCO COMMENDEVOLE DOPO LO SCANDALO DI "CONCORSOPOLI" E LA DIFESA DI BARBARA D’URSO. NON È TUTTA COLPA SUA SE IL PD VIVE SU UN ALTRO PIANETA - CON ENRICO LETTA, TRA DDL ZAN, IUS SOLI E QUOTE ROSA,LA MUSICA NON È CAMBIATA…