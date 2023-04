OPEN TO MEME! – SE L'OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA “OPEN TO MERAVIGLIA” ERA ACCENDERE UN "DIBATTITO", COME HANNO DETTO I PUBBLICITARI DELLA ARMANDO TESTA, ALLORA È UN SUCCESSO! LA VENERE DI BOTTICELLI "FERRAGNIZZATA" E RIDOTTA A "VIRTUAL INFLUENCER" È DIVENTATA MATERIALE FECONDO PER LE PERCULATE ONLINE! – C’È CHI L’HA PHOTOSHOPPATA SUL CUBO DEL PAPEETE INSIEME A SALVINI, QUALCUN ALTRO L'HA MESSA ACCANTO A MATTEO MESSINA DENARO MENTRE SI FA UN SELFIE O TRA LA MONNEZZA DI ROMA...

Dal “Fatto quotidiano”

open to meraviglia meme 1

A una settimana dalla pubblicazione del video che avrebbe dovuto promuovere le bellezze italiane nel mondo, la campagna “Open to meraviglia” realizzata da ministero del Turismo ed Enit, continua a produrre parodie esilaranti. La “testimonial”, ovvero la Venere del Botticelli versione influencer, si è trasformata in Vulvia, la presentatrice di “Rieducational channel” inventata da Corrado Guzzanti nei primi Duemila.

open to meraviglia meme 2

Ma anche nella cubista del Papeete, con un Matteo Salvini adorante, a torso nudo e mojito in mano. E, a proposito di alcolici, se nel video di governo è finita per sbaglio l’immagine di una degustazione in una cantina slovena, il meme che immagina la campagna per portare turisti a Lubiana ritrae il Colosseo. Al punto che Checco Zalone, come in Quo vado, deve farsi una domanda sulla ministra Santanchè: “Ma è del mestiere questa?”.

open to meraviglia meme 12 open to meraviglia meme 4 open to meraviglia meme 13 open to meraviglia meme 9 open to meraviglia meme 3 open to meraviglia meme 11 open to meraviglia meme 8 open to meraviglia meme 10 open to meraviglia meme 14 open to meraviglia meme 6 open to meraviglia meme 5 open to meraviglia meme 7