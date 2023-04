20 apr 2023 17:44

OPS, C'E' UNA SPIA IN MEZZO AI MERLUZZI - LA NAVI RUSSE SPACCIATE PER PESCHERECCI, CHE NAVIGANO DA MESI NEL MAR BALTICO E IN QUELLO DEL NORD, SONO IN REALTÀ UNA FLOTTA DI BARCHE-SPIA CHE STUDIA I FONDALI E I CAVI SOTTOMARINI EUROPEI – UN GIORNALISTA SI È AVVICINATO A UNA DI QUESTE NAVI E SI È TROVATO DAVANTI UN UOMO, CON UN PASSAMONTAGNA, CHE IMBRACCIA UN FUCILE – SECONDO GLI 007 OLANDESI, NORVEGESI E INGLESI LO SCOPO DELL’OPERAZIONE SERVE A PUTIN PER PREPARARE DEI SABOTAGGI…