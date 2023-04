OPS, GLI STATI UNITI SPIANO PURE ZELENSKY – TRA I 100 DOCUMENTI TOP SECRET SFILATI AL PENTAGONO E DIFFUSI SUI SOCIAL CI SAREBBERO LE PROVE CHE LA CASA BIANCA INTERCETTAVA LE CONVERSAZIONI DEL PRESIDENTE UCRAINO – NON C'E' NEANCHE DA STUPIRSI: VISTI I MILIARDI DI DOLLARI IN FORNITURE MILITARI CHE GLI STATI UNITI HANNO DONATO ALL’UCRAINA, IL MINIMO CHE GLI 007 AMERICANI POTESSERO FARE ERA CONTROLLARE IL GOVERNO UCRAINO - QUANDO UN JET RUSSO E UN AEREO MILITARE INGLESE HANNO VOLATO A 15 PIEDI DI DISTANZA STILE “TOP GUN”

Estratto dell’articolo di Thomas Mackinson per www.ilfattoquotidiano.it

vignetta di osho su biden e zelensky

Gli Usa spiano anche Zelensky. Salgono a circa 100 i documenti top secret americani sulla guerra finiti in rete, ma sale anche il livello dei problemi che si trascinano dietro: gli Stati Uniti in realtà non si fidano completamente dell’alleato e per questo lo spiano, al pari dei nemici. […]

La Cnn ha esaminato 53 documenti trapelati, tutti prodotti tra metà febbraio e inizio marzo. Uno in particolare rivela che gli Usa hanno spiato Zelensky usando gli strumenti tipici dell’intelligence dei segnali, vale a dire intercettazioni.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

Il documento citato dall’emittente all-news risale a fine febbraio e dà conto delle mosse del presidente ucraino: “Zalensky ha suggerito di colpire posizioni di schieramento russo nell’oblast di Rostov, in Russia” tramite droni. L’intelligence ucraina non nasconde l’irritazione e la frustrazione per la fuga di notizie ma fonti vicine a Zelensky – menzionate dalla Cnn – riferiscono anche di non essere sorprese.

joe biden a kiev con zelensky 3

E’ logico infatti che la National Security Agency abbia avuto un simile mandato: fin dall’inizio del conflitto gli Stati Uniti hanno frenato su alcune forniture richieste da Kiev, come quelle necessarie alla difesa aerea o sistemi a lungo raggio, per il timore che li usasse per colpire la Russia in profondità aumentando così l’escalation per poi strattonare la Nato a un impegno diretto sul campo. E per il rischio di incidenti che possono portare allo stesso risultato.

putin zelensky biden

Nella documentazione torna lo scontro sfiorato il 29 settembre scorso tra un ricognitore inglese e un jet russo nei cieli di Crimea che avrebbe costretto la Nato a intervenire: un velivolo da ricognizione (Rc-135 Rivet Joint) e due caccia (Sukoi-27) russi si sono trovati alla distanza di soli 15 piedi e uno ha perfino sganciato un missile. […]

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

Altri documenti danno conto della diffusione e penetrazione della rete di spie americane nelle alte sfere dei Paesi amici. Uno per tutti è la Corea del Sud. Seul e Washington anche in questi giorni stanno fanno esercitazioni militari congiunte in risposta alle minacce nucleari di Kim Jong Un. Ma lo spionaggio che si evince da rapporti di intelligence trapelati riguarda anche Gerusalemme, con rivelazioni sulle attività del Mossad nel fomentare proteste contro il nuovo governo. […]

documenti classificati del pentagono diffusi online MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY