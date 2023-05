10 mag 2023 10:52

OPS, URSULA AVEVA FAVORITO I SUOI CONNAZIONALI - IL TRIBUNALE UE HA DECISO DI ANNULLARE LA DECISIONE CON LA QUALE LA COMMISSIONE EUROPEA HA APPROVATO LA RICAPITALIZZAZIONE DI LUFTHANSA DA PARTE DELLA GERMANIA, PER UN IMPORTO DI 6 MILIARDI DI EURO, DURANTE LA PANDEMIA - LA DECISIONE È STATA PRESA IN SEGUITO A UN RICORSO PRESENTATO DA RYANAIR: LA COMMISSIONE EUROPEA, SECONDO LA SENTENZA, È INCORSA IN VARI ERRORI, SOPRATTUTTO NEL RITENERE CHE LUFTHANSA NON FOSSE IN GRADO DI REPERIRE FINANZIAMENTI SUI MERCATI E NEL…