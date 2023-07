ORA LO AMMETTE ANCHE KIEV: “LA CONTROFFENSIVA È IN RITARDO” – IL MINISTRO DELLA DIFESA UCRAINO, OLEKSII REZNIKOV, DI FRONTE ALLA MANCATA AVANZATA, OSTENTA SICUREZZA: “NON SONO PREOCCUPATO, TUTTO SI STA SVOLGENDO SECONDO I PIANI” - “SI TRATTA DI UNA QUESTIONE DI DIFESA AEREA. ABBIAMO UNA LINEA DEL FRONTE MOLTO LUNGA” – INTANTO LA BIELORUSSIA HA SVILUPPATO UN “PIANO DI INTERAZIONE” CON LA BRIGATA WAGNER. QUALUNQUE COSA VOGLIA DIRE…

Oleksii Reznikov al vertice di Ramstein della Nato

KIEV, 'LA CONTROFFENSIVA È IN RITARDO RISPETTO AL PREVISTO'

(ANSA) - La controffensiva ucraina è in ritardo rispetto al previsto, ma si sta svolgendo secondo i piani: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in un'intervista alla Cnn. Reznikov ha comunque assicurato di "non essere preoccupato", definendo allo stesso tempo errata l'opinione secondo cui "ogni controffensiva dovrebbe essere rapida".

Il ministro ha elencato diversi motivi per cui la controffensiva potrebbe essere più lenta del previsto.

oleksii reznikov

"Si tratta di una questione di difesa aerea. È una questione di fatto che abbiamo una linea del fronte molto lunga. E abbiamo un gran numero di nemici contro di noi. Questa è una guerra, non un videogioco. I nostri generali e comandanti vedono la situazione reale sul campo di battaglia. Il valore principale per noi sono le vite dei soldati", ha affermato.

Reznikov ha aggiunto che l'avanzata sul fronte meridionale è in gran parte rallentata dalle mine disseminate dalle truppe russe, sottolineando che molto spesso i solfati ucraini devono bonificare manualmente i percorsi attraverso questi campi. "Dobbiamo usare molto lentamente i nostri soldati, genieri e preparare molto lentamente i corridoi per un vero movimento offensivo", ha aggiunto.

lukashenko putin

UCRAINA: BIELORUSSIA, SVILUPPATO 'PIANO INTERAZIONE' CON WAGNER

(ANSA) - Il ministero dell'Interno della Bielorussia e la compagnia militare privata Wagner hanno sviluppato "un chiaro piano di interazione", ha detto il servizio stampa del dicastero ai giornalisti a seguito di un incontro tra il ministro Ivan Kurbakov e rappresentanti della Wagner.

"L'ordine del giorno dell'incontro ha includeva le questioni dell'interazione con la compagnia militare privata e l'addestramento dei nostri soldati da parte dei suoi istruttori. Le parti hanno sviluppato un chiaro piano d'azione e si sono scambiate opinioni sull'utilizzo di alcuni tipi di equipaggiamento", si legge nella nota del servizio stampa citata dall'agenzia russa Tass.

Il 20 luglio Minsk ha dichiarato che i membri delle forze per le operazioni speciali bielorusse avrebbero svolto missioni di addestramento al combattimento insieme ai combattenti della Wagner presso il campo di addestramento di Brestsky, vicino al confine con la Polonia..

'USA INVIERANNO ALTRI 400 MLN DI DOLLARI DI ARMI ALL'UCRAINA'

controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 6

(ANSA) - L'amministrazione Biden si appresta a inviare altri 400 milioni di armi all'Ucraina, tra nuove munizioni per i sistemi di difesa aerea avanzati e una serie di piccoli droni Hornet. Lo riferiscono fonti informate all'Associated Press. Nel pacchetto ci saranno missili per Himars e Nasams, Stinger e Javelins. Complessivamente, gli Stati Uniti hanno fornito più di 41 miliardi di dollari in aiuti militari a Kiev dall'inizio dell'invasione da parte della Russia.

lukashenko putin vladimir putin e aleksandr lukashenko il 9 maggio 2023 a mosca

oleksii reznikov 4 oleksii reznikov 5