1 mar 2024 19:51

E ORA ASPETTIAMO IN ITALIA ANCHE ILARIA SALIS – LA PREMIER GIORGIA MELONI ANNUNCIA CHE DOPO 24 ANNI DI DETENZIONE NEGLI STATI UNITI E’ STATA FIRMATA L’AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO IN ITALIA DI CHICO FORTI - “E’UN GIORNO DI GIOIA PER LUI, PER LA SUA FAMIGLIA E PER TUTTI NOI” - E ORA COSA PENSA DI FARE IL GOVERNO PER ILARIA SALIS DETENUTA IN UNGHERIA? - VIDEO