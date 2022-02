ORA CHE CUOMO SI È DIMESSO, NON È PIÙ UN MOLESTATORE - È CADUTA UN’ALTRA ACCUSA PER L’EX GOVERNATORE DI NEW YORK - IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA CONTEA DI OSWEGO HA ANNUNCIATO CHE NON LO INCRIMINERÀ: “NON C’È UNA SUFFICIENTE BASE LEGALE” PER PROCESSARE CUOMO UTILIZZANDO LA DENUNCIA DI VIRGINIA LIMMIATIS. LA DONNA SOSTENEVA DI ESSERE STATA TOCCATA SUL…

Andrew Cuomo

(ANSA) - Andrew Cuomo vede cadere un'altra accusa di molestie: il procuratore distrettuale della contea di Oswego, Ny, ha annunciato che non incriminerà l'ex governatore dem nell'indagine su un presunto contatto fisico indesiderato.

ANDREW CUOMO E IL SOTTOPANCIA DI FOX NEWS

Il district attorney Gregory Oakes, pur non mettendo in dubbio la personalità o la credibilità dell'accusatrice, ha concluso che "non c'è una sufficiente base legale" per processare Cuomo usando le accuse fatte da Quest'ultima aveva denunciato che l'allora governatore l'aveva toccata sul petto durante un evento nel 2017.

ANDREW CUOMO Virginia Limmiatis

"In nessun modo questa decisione deve essere interpretata come gettare un dubbio sulla personalità o la credibilità della signora Limmiatis o su quanto siano stati dolorosi gli atti che ha subito", precisa il procuratore.

"Questa indagine chiarisce quello che le vittime, i loro sostenitori, la polizia e i procuratori hanno detto per anni: le attuali normative sulle offese sessuali a New York non sono in grado di inchiodare gli autori alle loro responsabilità e di proteggere adeguatamente le vittime", spiega.

ANDREW CUOMO LETITIA JAMES

All'inizio di gennaio anche il procuratore distrettuale della contea di Albany aveva archiviato una analoga accusa di molestia contro l'ex governatore di New York per la difficoltà di provare le accuse in tribunale, pur ritenendo "credibile e cooperativa" Brittany Commisso, l'ex dipendente che lo aveva denunciato per averle toccato il seno quando erano soli in un ufficio nella sua residenza alla fine del 2020.

andrew e chris cuomo 3 andrew e chris cuomo 1 Andrew Cuomo andrew cuomo 1