ORA CHE FARA' ELLY, ANDRA' FUORI DALLE FABBRICHE CON LA SUA PERSONAL SHOPPER A PONTIFICARE DI ''ARMOCROMIA''? - PARLA ENRICA CHICCHIO, LA CONSULENTE D'IMMAGINE DELLA LEADER PD: "ELLY NON HA UN LOOK DA CENTRO SOCIALE. L'ESKIMO L'ABBIAMO SOSTITUITO CON UN TRENCH DI TAGLIO SARTORIALE. LE MIE TARIFFE? DA 140 A 300 EURO L'ORA. SCHLEIN NELLE CATEGORIE DELL'ARMOCROMIA È UN INVERNO" – LA CHICCA: "SAREBBE CONTROPRODUCENTE SNATURARLA NEL LOOK RISPETTO A QUELLO A CUI SIAMO ABITUATI"

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per repubblica.it

ENRICA CHICCHIO

"Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati". Parola di Enrica Chicchio. Chi? È la consulente d'immagine della neo-segretaria del Pd, Elly Schlein, che ne ha parlato in un'intervista a Vogue, presentandola come "un'esperta in armocromia". Insomma di make-up, colori, abbinamenti vari. Ma per la leader dem fa anche la personal shopper (le compra i vestiti), racconta a Repubblica Chicchio.

Quando vi siete conosciute?

"Un anno e mezzo fa, anche se nell'ultimo periodo la collaborazione è diventata più intensa. Anche perché Elly adesso ha meno tempo".

elly schlein per vogue

Tariffe?

"In genere chiedo 140 euro all'ora, più Iva, per il lavoro sui colori. Sullo shopping, saliamo a 300 euro l'ora. Per il guardaroba dipende. Con Elly ho un forfait, ma ovviamente non posso parlare di cifre esatte".

Fa anche la personal shopper, per Schlein?

"Sì. Puntiamo su un look istituzionale, ma senza stravolgerla. Col nuovo incarico ha poco tempo e ha bisogno d'aiuto, per queste cose".

Ma chi ricorre oggi all'armocromia?

elly schlein per vogue

"È una pratica nata per le dive di Hollywood, ai tempi del Technicolor. In Italia ha preso piede da dieci anni, anche se solo negli ultimi due si è alzata davvero l'onda. E io ora la cavalco".

E Schlein, professionalmente parlando, come la definirebbe?

"Acqua e sapone. Nelle categorie dell'armocromia è un 'inverno'".

Cioè?

"Per lei vanno bene i colori freddi, contrastanti, saturi. Così guarda al suo target di riferimento, cioè a sinistra, ai giovani. E alla sostenibilità".

