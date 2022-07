ORA CHE NON HA PIÙ NIENTE DA PERDERE, DRAGHI METTE IL TURBO – “MARIOPIO” IN CONSIGLIO DEI MINISTRI È APPARSO FRIZZANTINO: “CI SARÀ TEMPO PER I SALUTI. ORA METTIAMOCI AL LAVORO CON LA STESSA DETERMINAZIONE NELL’ATTIVITÀ CHE POTREMO SVOLGERE. DOBBIAMO FAR FRONTE ALLE EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA, ALLA GUERRA IN UCRAINA, ALL’INFLAZIONE, AL COSTO DELL’ENERGIA E PORTARE AVANTI L’IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR” – LE LODI AI MINISTRI E AL SOTTOSEGRETARIO GAROFOLI: “IL PIÙ BRAVO DI TUTTI” (PENSA COME SONO GLI ALTRI…)

sergio mattarella mario draghi

DRAGHI A MINISTRI, ORGOGLIOSI PER AVER SERVITO CITTADINI

(ANSA) - "Dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto, nel solco del mandato del Presidente della Repubblica, al servizio di tutti i cittadini. L'Italia ha tutto per essere forte, autorevole, credibile nel mondo. Lo avete dimostrato giorno dopo giorno in questi mesi di Governo". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Cdm.

DRAGHI, GRAZIE A MATTARELLA, HA GESTITO CRISI CON SAGGEZZA

(ANSA) - "Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi. Voglio poi ringraziare voi tutti, per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Cdm.

MARIO DRAGHI ESCE DAL SENATO

DRAGHI A CDM, AVANTI CON STESSA DETERMINAZIONE

(ANSA) - "L'Italia ha tutto per essere forte, autorevole, credibile nel mondo. Lo avete dimostrato giorno dopo giorno in questi mesi di Governo. Ora dobbiamo mantenere la stessa determinazione nell'attività che potremo svolgere nelle prossime settimane, nei limiti del perimetro che è stato disegnato". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in Cdm.

dimissioni di draghi meme by grande flagello

DRAGHI IN CDM,CI SARÀ TEMPO PER SALUTI, ORA AL LAVORO

(ANSA) - "Porterò con me un ricordo molto bello di queste riunioni, degli scambi che ho avuto individualmente con voi. Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in Cdm.

DRAGHI,AVANTI SU EMERGENZE E PNRR,FAVORIRE GOVERNO CHE VERRÀ

(ANSA) - "Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia. Dobbiamo portare avanti l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - anche per favorire il lavoro del Governo che ci succederà". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi ai ministri aprendo il Cdm.

dimissioni di draghi by osho

DRAGHI IN CDM, "GAROFOLI È IL PIÙ BRAVO DI TUTTI...."

(ANSA) - "Garofoli è il piu bravo di tutti....". Così Mario Draghi si è rivolto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio subito dopo il suo intervento introduttivo alla riunione del Cdm. Sono intervenuti tutti i ministri che hanno ringraziato il presidente per il lavoro svolto fino ad ora e per la sua autorevolezza.

sergio mattarella mario draghi SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI MEME MARIO DRAGHI ESCE DAL SENATO dimissioni di draghi meme by grande flagello tweet sulle dimissioni di mario draghi 11 tweet sulle dimissioni di mario draghi 6 tweet sulle dimissioni di mario draghi 4 meme sulle dimissioni di draghi luigi di maio mario draghi by osho dimissioni di draghi by osho 1 luigi di maio mario draghi meme dimissioni di draghi meme mario draghi contro firma il decreto di scioglimento delle camere