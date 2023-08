ORA CHE A ROMA C’È UN BEL GOVERNO DI DESTRA, I MIGRANTI…ARRIVANO PIÙ DI PRIMA – NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2023, CON GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI E LO SCERIFFO PIANTEDOSI AL VIMINALE, SONO SBARCATI IN ITALIA 89.160 MIGRANTI. L’ANNO SCORSO ERANO STATI MENO DELLA METÀ, NEL 2021 APPENA 29.141 – I PICCHI DI ARRIVO SONO STATI AD APRILE, GIUGNO E LUGLIO: I MIGRANTI ARRIVANO SOPRATTUTTO DA GUINEA E COSTA D’AVORIO. SEGUONO TUNISIA E…

Estratto dell’articolo di Lorenza Rapini per www.lastampa.it

giorgia meloni conferenza internazionale sulle migrazioni roma

Nei primi sette mesi del 2023 sono sbarcati in Italia 89160 migranti. Numeri altissimi se confrontati con gli arrivi degli anni precedenti: i migranti in arrivo nel nostro Paese nei primi sette mesi del 2022 erano stati meno della metà, cioè 41.435, mentre quelli in arrivo nel 2021 erano stati 29.141, con numeri che oggi sono triplicati.

Ad agosto, fino all'8 si contano 4526 arrivi: poco meno della metà di quelli di tutto il mese del 2021 (erano 10.269), mentre nel 2022 se ne contarono 16.822. Il totale del 2021 degli arrivi di migranti è a quota 67.477: superato di gran lunga già nei primi sette mesi di quest'anno. Mentre nel 2022 se ne contarono in tutto 105.131, numero che probabilmente sarà raggiunto già a settembre.

francia migranti nei container vignetta by rolli il giornalone la stampa

Se si confrontano soltanto i primi sette mesi dell'anno e si arriva fino all'8 agosto (secondo i dati messi a disposizione dal sito dell'Interno), nel 2023 siamo a quota 93.684, nel 2022 si contavano 44.689 arrivi e nel 2021 si era fermi a quota 31.781. I picchi di arrivi quest’anno si sono manifestati nei mesi di aprile e giugno, oltre che ovviamente luglio.

[…] Secondo i dati raccolti, i migranti arrivano soprattutto da Guinea e Costa d'Avorio, con più di 11 mila persone a testa per questi due Paesi. Seguono Tunisia, Bangladesh e Pakistan. A maggiore distanza ci sono i provenienti da Siria, Camerun e Mali. Per quanto riguarda le età, tanti sono i minori non accompagnati. Al momento, secondo i dati a disposizione, si tratta di 9857 persone (al 7 agosto 2023), mentre nel 2022 erano stati 14.044 e nel 2021 erano stati 10.053 in tutto l'anno.

migranti cutro

[…] a inizio agosto, il 5, ci sono stati due naufragi al largo delle coste di Lampedusa, con almeno trenta dispersi. Recuperati i corpi di una donna e di un bimbo, mentre 59 persone sono state recuperate in mare. Tragedia anche questa mattina, al largo di Lampedusa, con 41 dispersi.

[…] Miriam, 23 anni, ivoriana, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa, ha effettuato il riconoscimento del cadavere del figlio di un anno e mezzo che è morto nel naufragio di uno dei due barchini colati a picco sabato nel canale di Sicilia.

Complessivamente 57 i superstiti, 33 i dispersi e due i cadaveri recuperati. La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto, sulle due tragedie, un'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I superstiti sono stati sentiti dalla Squadra mobile della Questura di Agrigento.

MIGRANTI AL LARGO DI LAMPEDUSA

La giovane ivoriana viaggiava, con in braccio il figlio, quando il barchino, partito da Sfax, si è inabissato. Per ore - ha raccontato ai mediatori culturali e ai poliziotti - la 23enne, nel mare in tempesta, ha tenuto stretto, fra le braccia, il figlio. Quando poi non ce l'ha fatta più, perché era stanca e sentiva freddo, lo ha affidato ad un connazionale che era in mare accanto a lei. Il piccolo è però annegato e la mamma lo ha scoperto domenica sera: fino ad allora aveva creduto che il figlio, assieme al connazionale, fossero in un'altra struttura o in ospedale.

MIGRANTI migranti a ventimiglia MIGRANTI SBARCANO A LAMPEDUSA LE ROTTE MIGRATORIE DALLA TUNISIA

