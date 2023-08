ORA CHE SI È DIMESSO, MARCELLO DE ANGELIS SI TOGLIE I MACIGNI DAGLI STIVALI – L’EX CAPO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ANNUNCIA QUERELE A RAFFICA: “L’ACCUSA DI AVER PUBBLICATO UN POST ANTISEMITA E INNEGGIANTE A HIMMLER È FALSA E DIFFAMATORIA. HO DATO MANDATO AI MIEI LEGALI DI PROCEDERE CONTRO CHIUNQUE ABBIA FORMULATO QUESTA INFAMANTE ACCUSA…” - VIDEO: LA CANZONE "SETTEMBRE NERO" C

Estratto dell’articolo di Edoardo Izzo per www.lastampa.it

Marcello De Angelis inizia a rispondere. Dopo un mese nel quale è stato bersaglio di attacchi da parte dell'opposizione per le frasi sulla Strage di Bologna e, in alcuni casi, di alcuni suoi ex compagni di viaggio in An, passa alla replica. Da poche ore non è più il capo della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio.

Lo ha comunicato ieri al presidente Francesco Rocca con una lettera […]. Sulle motivazioni alla base della decisione preferisce non aggiungere altro: «Di questo non parlo», afferma.

Non vuole però rimanere in silenzio davanti a quella che definisce un'accusa «falsa e diffamatoria». De Angelis parla dell'accusa mossa nei suoi confronti da alcuni quotidiani che gli avevano attribuito un post su Instagram, datato 21 dicembre 2022, dai contenuti antisemiti. Per alcuni «inneggiava a Himmler» […]

Accuse molto gravi alle quali, dopo settimane, De Angelis ha deciso di rispondere. «L'accusa di aver pubblicato nel dicembre 2022 un post antisemita, addirittura inneggiante a Himmler e all' Olocausto (!) è falsa e diffamatoria: il messaggio di auguri del post incriminato - 'è meglio accendere una candela che maledire l'oscurita' - è una citazione attribuita a Eleanor Roosevelt, ispiratrice dell'organizzazione delle nazioni unite e della dichiarazione universale dei diritti umani e a Peter Benenson, fondatore di Amnesty International», dice De Angelis.

«Ho dato mandato ai miei legali di procedere in via giudiziaria contro chiunque abbia formulato questa infamante accusa contro di me», conclude l'ex esponsabile della Comunicazione Istituzionale che potrebbe, nelle prossime ore, tornare al vecchio ruolo nella Croce Rossa Italiana.

