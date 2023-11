ORA CHE SONO NEI GUAI, I TEDESCHI SI CHIEDONO SE LIMITARE IL DEBITO PUBBLICO SIA UTILE - LA CORTE COSTITUZIONALE DI BERLINO HA BLOCCATO IL TRASFERIMENTO DI 60 MILIARDI DI EURO, SOLDI CHE OLAF SCHOLZ VOLEVA SPOSTARE DAL FONDO ANTI-COVID A QUELLO PER IL CLIMA - A CAUSA DI QUESTO MOLTE MISURE RISCHIANO DI NON ESSERE ATTUATE E QUINDI IN GERMANIA INIZIA A SERPEGGIARE L'IDEA DI ROMPERE LE LORO LEGGI DI POLITICA FISCALE AUSTERE...

LA GERMANIA NON PUÒ TRASFERIRE I FONDI COVID A PROGETTI CLIMATICI, LO STABILISCE IL TRIBUNALE

Articolo del New York Times - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

olaf scholz in un bar di piazza di pietra a roma 4

La più alta corte tedesca ha stabilito che il piano del governo di riutilizzare decine di miliardi di euro da un fondo per la pandemia per finanziare progetti ambientali viola la Costituzione nazionale. La decisione minaccia di aprire un buco nel bilancio del Paese e di complicare la transizione verso un'economia più verde. Scrive il NYT.

La sentenza significa che il governo del Cancelliere Olaf Scholz non può spostare 60 miliardi di euro, circa 64,6 miliardi di dollari, stanziati per affrontare la pandemia di Covid-19 in un fondo speciale volto ad aiutare la Germania a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

Il caso è stato portato in tribunale dall'opposizione di centro-destra, che ha sostenuto che il governo non può reindirizzare i fondi di emergenza raccolti per uno scopo ad un altro senza l'approvazione dei legislatori.

olaf scholz in un bar di piazza di pietra a roma 5

Scholz ha dichiarato che il suo governo rispetterà la sentenza e si è impegnato a "rivedere rapidamente" il fondo in questione.

Perché è importante: Una limitazione alle ambizioni ecologiche della Germania.

La decisione, che costituisce un precedente per le manovre fiscali della Germania durante le crisi finanziarie, impone una limitazione alle ambizioni verdi del Paese e potrebbe acuire le tensioni all'interno della coalizione di governo.

Il Fondo per la trasformazione climatica dispone di 212 miliardi di euro destinati a progetti dal 2024 al 2027. La Corte ha stabilito che ora deve essere ridotto di 60 miliardi di euro, il denaro aggiunto dai fondi inutilizzati per la pandemia.

OLAF SCHOLZ A DAVOS

"Se ciò significa che gli obblighi già assunti non possono più essere soddisfatti, il legislatore di bilancio deve compensare questo altrove", ha detto la Corte.

Il fondo sostiene un'ampia gamma di misure per aiutare la Germania a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di gas serra entro il 2045. I progetti includono la diffusione di pompe di calore, incentivi per i veicoli elettrici e spese per le infrastrutture a idrogeno.

Robert Habeck, ministro dell'Economia tedesco, ha dichiarato che tutti gli impegni già presi con il fondo saranno rispettati. Ma il suo omologo del ministero delle Finanze, Christian Lindner, ha dichiarato che toglierà 60 miliardi di euro dal fondo e congelerà di fatto qualsiasi impegno futuro fino a quando non sarà colmata la lacuna.

Il cuore del problema: Il "freno al debito" della Germania.

angela merkel olaf scholz

La Germania è l'unica economia industriale leader ad avere un cosiddetto freno al debito scritto nella sua Costituzione. La legge, sancita nel 2009, limita l'indebitamento annuale allo 0,35% del prodotto interno lordo, pari a circa 12 miliardi di euro all'anno. Sono previste eccezioni in caso di emergenze, tra cui disastri naturali o pandemie.

I limiti al prestito hanno portato a mosse sempre più creative e complesse per coprire le spese del Paese. L'economia tedesca, la più grande d'Europa, dovrebbe ridursi quest'anno e riprendersi solo leggermente nel 2024. Il fondo per il clima fa parte dello sforzo del governo di Scholz per rilanciare l'industria investendo nella tecnologia verde e nelle fonti di energia rinnovabili.

olaf scholz alle urne

"La domanda che ci si pone è se il freno al debito abbia senso dal punto di vista economico quando il Paese è alle prese con una stagnazione strutturale e una lunga serie di sfide e transizioni, molte delle quali necessitano di un sostegno fiscale", ha dichiarato Carsten Brzeski, capo economista di ING Germany.

Cosa succederà dopo: Negoziati di bilancio sempre più difficili.

Questa settimana i legislatori tedeschi stanno negoziando il bilancio 2024 e i piani finanziari fino al 2027, tra tensioni sui tagli alla spesa, sugli aiuti all'Ucraina e ora sulla capacità di finanziare progetti verdi.

olaf scholz

La politica fiscale è stata fonte di conflitto tra i tre partiti della coalizione di governo di Scholz - i socialdemocratici, i verdi e i liberi democratici - che hanno opinioni diverse su come negoziare le restrizioni del freno al debito.

olaf scholz 1 Olaf Scholz - olaf scholz in un bar di piazza di pietra a roma 6