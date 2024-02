ORA CHE TOCCA FARE SUL SERIO CON IL PNRR, IL GOVERNO SI INCARTA – IL DECRETO PER L’ATTUAZIONE DEL RECOVERY, FONDAMENTALE DOPO IL VIA LIBERA DI BRUXELLES ALLA MODIFICA DEL PIANO, È IN ALTO MARE E SLITTA ANCORA – IL PROBLEMA SONO LE COPERTURE: MANCANO 3 MILIARDI PER ATTUARE I NUOVI INVESTIMENTI. E GIORGETTI NON INTENDE APRIRE IL PORTAFOGLI – E NON C’È ANCORA L’ACCORDO SULL’AMMORBIDIMENTO DELLA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ PER I “SOGGETTI ATTUATORI” IN RITARDO…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per “la Repubblica”

Di clausole di responsabilità da ammorbidire e di coperture ancora ballerine. Eccola la traccia tormentata del decreto “collage” per l’attuazione del nuovo Pnrr, dopo il via libera dell’Europa alla revisione. Da Palazzo Chigi si invocano i tempi supplementari, quindi un rinvio del via libera in Consiglio dei ministri. L’ennesimo.

[…] Cautela, perché questo non è un decreto Pnrr qualsiasi, come quelli che l’hanno preceduto: è il provvedimento che può rilanciare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al contrario, se la spinta non ingranerà, inaugurare la stagione della conta dei danni.

Ma dietro la prudenza si nascondono i problemi. Le coperture, innanzitutto. Ieri una lunga giornata di calcoli al Mef per mettere in fila i circa 19 miliardi che servono a dare attuazione ai nuovi investimenti (RepowerEU in testa) e a quelli rimodulati. Le risorse vanno anticipate: le prossime rate del Pnrr compenseranno l’esborso. Ma tirare fuori i soldi non è facile.

Il grosso è stato individuato, attingendo dal Fondo Sviluppo e Coesione e dal Piano nazionale complementare (Pnc), il fondo “gemello” del Pnrr. Ma mancano 2-3 miliardi: non si escludono tagli di spesa per completare il quadro delle coperture. Che invece sorridono ai Comuni: i progetti cancellati dal Pnrr saranno rifinanziati. In tutto 10 miliardi [...]

Ma il “collage” deve misurarsi anche con l’ammorbidimento della clausola di responsabilità che il governo vuole per tutti i soggetti attuatori che sono in ritardo. Altri tasselli sono invece già al loro posto: anticipi al 30% per i Comuni, mentre salta la quota obbligatoria (30%) delle assunzioni da riservare a giovani e donne per le imprese vincitrici di appalti.

