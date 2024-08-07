ORA DARIA – È UFFICIALE: DARIA PERROTTA È IL NUOVO RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO – LA RAMPANTE 46ENNE È FEDELISSIMA DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, CHE OGGI HA DATO L’ANNUNCIO DELLA STAFFETTA CON BIAGIO MAZZOTTA, GIÀ NOMINATO PRESIDENTE DI FINCANTIERI (CON STIPENDIO TRIPLICATO) – A VIA XX SETTEMBRE GIÀ AFFILANO I COLTELLI CONTRO QUELLA CHE CONSIDERANO UNA “ESTERNA”, E RICORDANO IL PRECEDENTE DELLA VIGILE URBANA ANTONELLA MANZIONE TRASFERITA A PALAZZO CHIGI DA RENZI (FU L’INIZIO DELLA FINE PER MATTEONZO)