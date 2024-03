E ORA GENNY SANGIULIANO CHE FARA’? DAL MINISTERO DELLA CULTURA FANNO SAPERE DI “NON AVER RICEVUTO NESSUNA COMUNICAZIONE UFFICIALE E FORMALE IN MERITO ALL'INDICAZIONE DI CARLO FUORTES A SOVRINTENDENTE DEL MAGGIO FIORENTINO. OCCORRE ACQUISIRE GLI ATTI E LEGGERLI. SORPRENDE LA RAPIDITÀ CON CUI È STATO DIFFUSO IL NOME DI FUORTES” – COME DAGO-DIXIT, C’È UN GROSSO SCAZZO SULLA NOMINA DI FORTUES, VOLUTA DA NARDELLA E SOSTENUTA DA GIANNI LETTA. FRATELLI D’ITALIA SI È MESSA DI TRAVERSO ALLA SCELTA DELL’EX AD RAI…

gennaro sangiuliano carlo fuortes foto di bacco

(ANSA) - "Il ministero della Cultura non ha ricevuto nessuna comunicazione ufficiale e formale in merito all'indicazione di Carlo Fuortes a Sovrintendente del Maggio Fiorentino. Occorre in primo luogo acquisire gli atti e leggerli. Sorprende la rapidità con cui è stato diffuso il nome di Fuortes, auspicando che l'analisi sia stata accurata e approfondita". Così fonti del Mic, spiegando che il ministero verificherà accuratamente il perimetro dei suoi poteri.

Dal ministero si ricorda inoltre che "esiste un precedente risalente all'epoca in cui il ministro in carica era Alberto Bonisoli: allora fu chiesto un approfondimento relativo al Massimo di Palermo. Non è escluso che ciò accada anche in questa occasione". (ANSA).

carlo fuortes foto di bacco MAGGIO MUSICALE FIORENTINO dario nardella GIANNI LETTA ALLA CONVENTION PER I 30 ANNI DI FORZA ITALIA TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO