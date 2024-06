25 giu 2024 11:33

ORA PER “BIBI” INIZIANO I VERI GUAI – LA CORTE SUPREMA DI ISRAELE HA DECISO ALL’UNANIMITÀ CHE ANCHE GLI EBREI ORTODOSSI DOVRANNO ESSERE ARRUOLATI – PER I GIUDICI, NON C’È PIÙ ALCUN QUADRO GIURIDICO CHE PERMETTA LE ESENZIONI TOTALI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE RELIGIOSE. È UN PROBLEMA PER IL GOVERNO NETANYAHU, CHE SI REGGE SUL SOSTEGNO DEI DUE SVALVOLATI ULTRA-RELIGIOSI SMOTRICH E BEN GVIR (PER I QUALI LA DECISIONE È INACCETTABILE…)