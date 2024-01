ORA È UFFICIALE: SI VOTERÀ L’8 E IL 9 GIUGNO – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA VARATO IL DECRETO LEGGE CHE FISSA LE ELEZIONI EUROPEE, CON POSSIBILITÀ DI ACCORPARE AMMINISTRATIVE E REGIONALI. I SINDACI DEI COMUNI FINO A 15MILA ABITANTI POTRANNO CANDIDARSI PER IL TERZO MANDATO (SOTTO I 5MILA VIENE ELIMINATO IL LIMITE) – L’OK ALLA STRETTA PER GLI INFLUENCER E IL CONCORDATO PER LE PARTITE IVA (EVVAI CON L’EVASIONE)

Via libera al decreto legge per l'Election day che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Cambio dei limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

E ancora: via libera al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer, e al concordato biennale con la novità per le partite Iva.

Queste le principali decisioni del Consiglio dei ministri concluso nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi. Arriva anche in via sperimentale […] la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con «un livello di bisogno assistenziale gravissimo» e un Isee sotto i 6.000 euro. […]

Election day e mandati dei sindaci

Il Cdm […] ha dato il via libera definitivo al decreto legge per l'election day, che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

Fisco, concordato biennale

Il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'accertamento, che contiene tra l'altro anche il concordato preventivo biennale per le partite Iva. […]

[…] Per gli anziani non autosufficienti "è stato fatto un lavoro importante", con il via alla sperimentazione di due anni di una prestazione universale a scelta del cittadino "iniziando a mettere in protezione la platea di persone più bisognose e fragili e over-80. Si passerà da un assegno di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro a 1.380 euro, da poter spendere per servizi, cura e assistenza". Lo afferma la viceministra del Lavoro e Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci […]

[…] Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che contiene norme di trasparenza che intendono assicurare una informazione chiara quando vengono commercializzati i prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

«E' stato introdotto l'obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti, anche tramite adesivi, alcune informazioni specifiche tra le quali importo complessivo destinato alla beneficenza, se viene predeterminato, in modo che il consumatore sappia con certezza quale parte del ricavato vada a iniziative solidaristiche».

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso […]. « […] Il provvedimento prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa sanzionare sul piano pecuniario con multe che vanno da 5mila a 50mila euro. I proventi di eventuali sanzioni sarà destinato ad iniziative solidaristiche, che un successivo decreto definirà».

