"MARIO DRAGHI IS THE BEST, THE BEST, THE BEST..." - RENZI, MA TI SI E' INCANTATO IL DISCO? DOPO "SHOCK BECAUSE", ALTRO VIDEO STRACULT DI MATTEUCCIO ALLE PRESE CON LA LINGUA DI CHURCHILL E GASCOIGNE. LA GIORNALISTA DELLA "CNBC" SE LA RIDE BELLAMENTE MENTRE IL ROTTAMATORE DI CONTE VA IN BRODO DI GIUGGIOLE PER SUPERMARIO: "ITALY IS IN GOOD HANDS" - VIDEO