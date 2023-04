ORA È UFFICIALE: JOE BIDEN ANNUNCIA CON UN VIDEO LA SUA RICANDIDATURA PER LE PRESIDENZIALI USA DEL 2024 – NONOSTANTE I SONDAGGI IMPIETOSI, CHE RILEVANO COME IL 70% DEGLI AMERICANI NON LO VOGLIA PER UNA SECONDA VOLTA ALLA CASA BIANCA, IL PARTITO DEMOCRATICO NON HA ALTERNATIVE. SPECIE SE, COME PROBABILE, TRUMP OTTERRÀ LA CANDIDATURA PER I REPUBBLICANI - IL SOSTEGNO ALL'UCRAINA E I GUAI DEL FIGLIO HUNTER: I TEMI SCOTTANTI DI "SLEEPY JOE"

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

BIDEN ANNUNCIA FORMALMENTE LA RICANDIDATURA PER IL 2024

joe biden

(ANSA) - Joe Biden ha annunciato in un video la sua ricandidatura per le presidenziali Usa del 2024.

BIDEN 2024

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per www.lastampa.it

Il segreto di Pulcinella, che nemmeno il diretto interessato nascondeva più, sarà svelato questa mattina. In un video di 90-120 secondi girato nel weekend nella sua casa in Delaware, Joe Biden, 80 anni, annuncerà la ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024. Lo fa nello stesso giorno, 25 aprile, in cui 4 anni fa disse che avrebbe cercato la nomination democratica.

joe biden giura per la prima volta da deputato nel 1973

Mentre la sua voce rimbalzerà sulle tv via cavo e sui social network di tutta America, la Corte distrettuale di Manhattan inizierà la selezione dei giurati che decideranno come procedere nella causa intentata contro Donald J. Trump dalla scrittrice Elizabeth Jean Carroll per violenza sessuale in un camerino del Bergdorf Goodman fra il 1995 e il 1996. Le chance per un bis del duello del 2020 sono altissime: Trump veleggia verso la nomination repubblicana, sfiora il 50% di gradimento, fonte NBC e Wall Street Journal, fra gli elettori delle primarie.

Biden non ha rivali interni: Robert F. Kennedy, nipote di JFK, paladino anti-vax, corre per bandiera e vanagloria, senza chances. Gli americani – sondaggi alla mano – vorrebbero facce nuove e due su tre sperano di non assistere al “re-match” di due anni fa. Dopo aver tolto l’ultimo velo di suspence, la macchina elettorale di Biden si metterà a marciare a pieno ritmo: oggi il presidente parlerà ai sindacati del North America’s Building Traders, suo bacino elettorale per eccellenza; il sito Web sarà messo on line, l’obiettivo è raccogliere micro-donazioni tramite la piattaforma ActBlue; 50 grandi contribuenti venerdì sera ceneranno con il presidente, a loro Joe Biden chiederà di organizzare eventi per raccogliere fondi per una sfida che si stima potrà arrivare a 2 miliardi di dollari.

jill e joe biden con kamala harris e douglash emhoff

[…] Il team lavora già da mesi. Operando dietro le quinte, è riuscito a mettere in riga un partito che – dopo la “non sconfitta” delle Midterm di novembre – si è compattato attorno a Biden. Una cosa però lo staff non può controllare: l’età. Se sarà rieletto, quando giurerà Biden avrà 82 anni. A fine mandato ne avrà 86, già oggi è il presidente più anziano di sempre. Un sondaggio della NBC ha certificato che il 48% degli americani considera il fattore-età il motivo principale per cui Biden non avrebbe dovuto candidarsi, solo il 26% pensa che Biden dovrebbe restare al 1600 di Pennsylvania Avenue.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

Democratici e indipendenti alla fine digeriranno questo “old guy” di Scranton, Pennsylvania, cattolico, cuore con i sindacati e la middle class americana, navigatore della politica washingtoniana dai tempi di Nixon, tre scalate alla Casa Bianca (l’ultima vincente).

[…] La politica estera appassiona studiosi, think tank, qualche show in tv, non gli operai del Wisconsin o gli imprenditori della Georgia. Che pensano più al prezzo di uova, pancetta e al lavoro. La retorica democrazia versus autocrazie ha riempito le pagine degli editoriali dei giornali liberal, non scaldato il cuore della gente comune. Gli elettori dell’Arizona, stato chiave, sono più preoccupati più dall’immigrazione che dai droni iraniani per Putin.

joe biden donald trump

Finora il Congresso è stato granitico sul sostegno a Zelensky, fra armi e aiuti umanitari, 100 miliardi di dollari stanziati. La prossima tornata – 45 miliardi di dollari vorrebbe l’Amministrazione per il 2023 – avrà già un sapore elettorale. Ma si penserà più al Wisconsin che al Donbass.

joe biden in irlanda 4 joe biden con la moglie jill vignetta di osho su biden e zelensky joe biden rishi sunak bruce springsteen riceve la narional medal of arts da joe biden 4 joe biden JOE BIDEN ANTONIO GUTERRES