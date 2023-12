PER ORA VINCE VANNACCI. E PERDE CROSETTO – IL MINISTRO DELLA DIFESA È STATO DI FATTO OBBLIGATO A DARE UN INCARICO AL GENERALE-SCRITTORE: NON POTEVA TENERLO “A DISPOSIZIONE” ALL’INFINITO, SENZA ADDEBITI DISCIPLINARI, CON IL RISCHIO DI FARNE UN MARTIRE DELLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – LA “PROMOZIONE” SERVE ANCHE PER EVITARE CHE SALVINI LO CANDIDI ALLE EUROPEE: BASTERÀ A CONVINCERE VANNACCI A NON ENTRARE IN POLITICA?

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Alessandro Mantovani per “il Fatto quotidiano”

guido crosetto alla camera 4

Era iniziata quest’estate, subito dopo Ferragosto. Il suo libro era già quasi in testa alle classifiche di Amazon, Repubblica l’ha denunciato come “omofobo” e “potenzialmente eversivo” e il ministro Guido Crosetto l’ha bollato come “farneticazioni personali di un generale”, annunciando che “sarà avviato dalla Difesa l’esame disciplinare”. In tre giorni il generale Roberto Vannacci […] è stato “avvicendato” all’istituto geografico militare e a tutti era sembrato un anticipo, ma non lo era, di successive sanzioni disciplinari. Tre mesi e mezzo dopo ha vinto Vannacci, o almeno siamo uno a zero per lui.

ROBERTO VANNACCI

Al generale incursore e paracadutista i vertici militari hanno assegnato, con l’accordo del ministro, l’incarico di capo di Stato maggiore del Comando delle forze terrestri dell’esercito (Comfoter). L’inchiesta sommaria che potrebbe preludere a un procedimento disciplinare, invece, non è finita. “Esiti ancora in via di valutazione”, si legge in una nota di Crosetto.

Fonti autorevoli assicurano che c’è solo da aspettare, ma quando vogliono questi procedimenti sono molto molto rapidi. Se non succederà nulla ci sono già decine di militari pronti a scrivere libri sul mondo secondo loro, presentandosi con il grado e la matricola. E Vannacci, dopo aver venduto circa 230 mila copie, sarà ancora più libero di candidarsi se qualcuno lo candida.

roberto vannacci a quarta repubblica 9

In una certa misura lo Stato maggiore era tenuto a dargli un incarico, non poteva tenerlo “a disposizione” all’infinito senza addebiti disciplinari. Crosetto l’aveva anche detto, tanto più che gran parte di Fratelli d’italia e delle destre […] sostengono le stesse tesi di Vannacci […].

Quello che gli hanno dato non sarà forse un ruolo “prestigiosissimo” […]; senz’altro vale meno di un un comando di divisione che avrebbero potuto dargli anche a Firenze, vicino casa, ma non è nemmeno un incarico puramente burocratico come sostengono alla Difesa, sottolineando che sarà il numero tre dopo comandante e vicecomandante Comfoter. […]

MEME - ROBERTO VANNACCI E ROSA CHEMICAL

Quanto agli aspetti disciplinari, alla Difesa hanno anche il problema di non fare del generale un martire della libertà di espressione. La questione è delicata anche tecnicamente: i militari senza autorizzazione non possono scrivere di attività di servizio e qui Vannacci offre pochi appigli; hanno il divieto fare “propaganda politica” e su questo gli avvocati possono scrivere all’infinito. Una sanzione, magari minima, potrebbe essere impallinata dal Tar. E c’è da chiedersi se il ministro controlli davvero l’esercito, che ha lasciato fare il generale.

[…] Vannacci […] Per quanto ripeta “faccio il soldato”, […] aggiunge sempre “per il momento”. Oggi in vista delle Europee di giugno sembra più vicino alla Lega che a Fratelli d’italia, Matteo Salvini ieri lo ha chiamato “leale e coraggioso servitore dell’italia”. Si vocifera di un accordo con il leader leghista, con tanto di penale in caso di mancata candidatura come capolista al Nord, ma Vannacci con il Fatto ha smentito.

roberto vannacci foto di bacco (7)

[…] Ma è chiaro che Vannacci vuole FDI: “Mi hanno contattato in tanti, anche figure non di primo piano di FDI, ma ho parlato perfino con Marco Rizzo”, ci ha detto ieri sera. FDI però dovrebbe passare sopra Crosetto per candidare Vannacci. Certo, per ora perde il ministro, già nei casini per l’improvvida uscita sulla giustizia. E perde chi pensa che i militari in servizio non dovrebbero fare politica […].

guido crosetto L ATTACCO AI MAGISTRATI DI GUIDO CROSETTO SUL CORRIERE DELLA SERA giorgia meloni e guido crosetto con il cappello degli alpini a udine guido crosetto alla camera 5 roberto vannacci foto di bacco (4) ROBERTO VANNACCI COME HARRY POTTER MEME BY DAGOSPIA guido crosetto giorgia meloni parata 2 giugno 2023 guido crosetto in vacanza a ponza 6 guido crosetto GUIDO CROSETTO roberto vannacci a marina di pietrasanta guido crosetto in vacanza con i figli foto novella 2000 il generale roberto vannacci a fuori dal coro ROBERTO VANNACCI MEME SU MAURIZIO GASPARRI CHE LEGGE ROBERTO VANNACCI guido crosetto alla camera 3 GUIDO CROSETTO E ROBERTO VANNACCI - POSTER BY MACONDO il generale roberto vannacci roberto vannacci foto di bacco guido crosetto alla camera 1