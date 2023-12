1 dic 2023 11:51

ORBAN, ANCORA UNA VOLTA, SI DIMOSTRA PER QUELLO CHE È: IL CAVALLO DI TROIA DI PUTIN DENTRO L’UNIONE EUROPEA – IL PREMIER UNGHERESE ESCE ALLO SCOPERTO E STOPPA L’ADESIONE DELL’UCRAINA ALL’UE: “NON COINCIDE CON I NOSTRI INTERESSI NAZIONALI. SI PUÒ PREVEDERE CHE NON CI SARÀ UN ACCORDO E ANDRÀ IN FRANTUMI L’UNITÀ EUROPEA” – L’UNGHERIA NON PORRÀ IL VETO SULL’ADESIONE, PERCHÉ NON VUOLE NEMMENO METTERLA IN AGENDA…